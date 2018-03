Batman Season 2: The Enemy Within

Batman Season 2: The Enemy Within Komplettlösung - Im Labor

Ihr könnt auf das Angebot eingehen und John damit richtig neidisch machen, was seine zukünftige Beziehung zu euch beeinflussen wird. Ihr fahrt im Anschluss weiter. Ist die Szene vorüber, dann seid ihr in dem geheimen Labor. Harley wird von euch verlangen, dass ihr den Phalanx-Schlüssel rausrückt.

Viel Anderes könnt ihr in dem geheimen Raum auch nicht machen. Sammelt also die Fingerabdrucksdaten, die überall im Raum verteilt sind, geht vor zum Tresor und öffnet ihn. Darin gibt es eine dicke Überraschung. Lucius` Tochter Tiffany wird sich dort drinnen aufhalten.

Sie wird ziemlich aufgeregt sein und Erklärungen von euch wollen. Ihr könnt ihr sagen, dass Lucius für Batman gearbeitet hat oder es verschweigen. Das wird eure Beziehung zu ihr entweder verbessern oder verschlechtern. Entscheidet selbst, wie ihr in Zukunft zu Tiffany stehen wollt.

John wird im Anschluss verlangen, dass Tiffany den Phalanx-Schlüssel herausrückt. Ihr könnt sie dazu zwingen oder Harley wird im Anschluss den Schlüssel von Tiffany holen, wenn sie versucht zu fliehen. Wenn Harley Tiffany ergreift, ist Bruce dazu gezwungen, sich für eine Partei zu entscheiden.

Sagt er sich los von Harley und Joker, werden diese seine Loyalität in Frage stellen. Wenn er sich aber stattdessen für Harley und den Joker entscheidet, wird Harley ihm einen Kuss auf die Wange geben. Das stört das Verhältnis von John und Bruce empfindlich und wird noch Böses nach sich ziehen.

Anschließend kehrt Batman zurück nach Hause. Alfred wartet auf euch. Er wird alles wiedergeben, was ihr soeben im Labor getan habt und seine Meinung dazu sagen. Er wird vorschlagen, Tiffany möglicherweise einzuweihen. Wie ihr ihm antwortet, wird er sich merken und daraufhin wird das Batsignal erscheinen.

Auf dem Dach des GCPD

In der nächsten Szene sind Batman, Waller und Gordon auf dem Dach des GCPD. Im Verlauf des Gesprächs könnt ihr euch auf die Seite von Waller oder die Seite von Gordon schlagen. Gordon wird riechen, dass etwas nicht stimmt. Ihr könnt ihm dann sagen, dass Waller eure Identität kennt. Er wird sich dann für euch stark machen.

Ihr findet im Verlauf des Gespräches heraus, dass es Agent Avesta war, die herausfand, wer Batman wirklich ist. Waller wird euch im Anschluss ein Anti-Venom geben und ihr besprecht einen Plan, wie ihr die Gangster-Gruppe hochnehmen könnt. Ihr könnt euch aussprechen, dass ihr Gordon mit dabei haben wollt, was sich Waller merken wird.

Im Unterschlupf der Gangster

Ihr befindet euch im Unterschlupf von Bane, Dr. Freeze, John Doe und Harley Quinn wieder. Bane prüft euch gleich einmal. Egal was ihr tut, er wird euch danach in Ruhe lassen. John aktiviert den EMP, was Mr. Freeze anlockt. Um das Gerät auszuschalten, müsst ihr die Schalter des EMPs in die richtige Reihenfolge bringen.

Schnell müsst ihr eine Lösung für das Rätsel finden. Wenn ihr zulange braucht, dann wird Mr. Freeze ungeduldig und wird euer Genick vereisen, sodass Bruce stirbt.

Wie löse ich das EMP Puzzle?

Es gibt drei Stufen dieses Puzzles. Schaut euch jedes Mal die Schematik rechts oben an und ihr seht, welche Schalter ihr drücken müsst. Rot steht für AUS und grün steht für AN. Die Kombinationen sind willkürlich. Nach jeder erfolgreich eingegebenen Kombination wird das System auf Zufall wieder zurückgesetzt, weshalb wir keine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung geben können.

Lasst euch aber nicht allzu viel Zeit bei der Eingabe, da euch sonst Mr. Freeze tötet. Die Situation ist geklärt mit dem Lösen der dritten Kombination. Wie ihr das macht, erklärt euch Harley in einzelnen kurzen Gesprächen. Nach dem Gespräch habt ihr Gelegenheit, euch in der Höhle der Schurken umzusehen.

Wie überzeuge ich Bane?

Ihr müsst für euer Unterfangen die Unterstützung der anderen Schurken erlangen. Wir fangen mit Bane an. Dem sind offenbar nur zwei Sachen wichtig: Stärke und Loyalität. Geht zu ihm hin und redet mit ihm. Er wird euch wegschicken mit dem Hinweis, dass er Durst auf Bier hat.

Ihr könnt euch links neben ihm die Poster anschauen und auch das Venom-Labor in der Ecke. Geht danach zu seinen Gehilfen, die euch rüde wegschicken werden. Geht anschließend hinüber zu John Does Haus. Ihr erzählt ihm davon, dass ihr Freeze und Bane überzeugen müsst.

John erzählt euch davon, dass er es war, der das EMP gestartet hat, um euch zu schützen. Nach dem Gespräch könnt ihr euch die Bilder an der Wand ansehen, die euer Freund gesammelt hat. Schaut euch danach die Kiste Bier am Boden an. John wird euch erzählen, dass es die Lieblingsmarke von Bane ist. Bruce nimmt sich eine Flasche. Macht euch danach zu Bane auf und trinkt einen Schluck mit ihm. Er nimmt euch mit auf die Hantelbank und fragt euch aus, was ihr hier zu schaffen habt.

Sagt ihm, dass eure Rachegelüste mit dem Tod von Riddler aus der Welt geschafft sind oder, dass ihr es auf die Agency abgesehen habt. Wirklich wichtig ist die Aussage nicht. Wenn ihr zuvor von Waller das Anti-Venom bekommen habt, dann habt ihr nun die Möglichkeit, es Bane in dieser Szene unterzujubeln. Die Auswirkungen dieser Entscheidung werden erst am Ende der Episode zu sehen sein. Bane wird sich danach aus dem Staub machen und den Raum verlassen. Seine Zustimmung müsst ihr in einer anderen Szene holen.

Wie überzeuge ich Mr. Freeze?

Widmen wir uns dem anderen Superschurken zu. Bleibt euch noch den eisigen Dr. Freeze zu besuchen zu gehen. Geht auf ihn zu und sprecht mit ihm. Er wird euch in einen Würgegriff nehmen und fragen, was ihr eigentlich wollt. Sagt ihm, dass ihr ihm helfen könnt und wählt die zweite Gesprächsoption „Your love is admirable“ und im Anschluss die erste „She deserves a chance at life“ aus.

Wenn ihr eine andere Antwort wählt, wird sich Mr.Freeze von euch entfernen und sagen, dass er froh ist, wenn ihr wieder weg seid. Wählt ihr aber die erste Option, dann wird er sich auf eure Seite schlagen und euch unterstützen. Er wird aussagen, dass er sich bei euch wohl geirrt hat.

Kaum ist der Satz ausgesprochen, wird Bane den nächsten Beweis von euch haben wollen. Ein Gefangener kommt herein. Bane wirft ein Rohr vor euch beide und sagt, dass nur einer der beiden hier heraus kommt. Er will von euch einen Beweis eurer Stärke oder eurer Schwäche sehen.

Sobald das Handgemenge losgeht, könnt ihr nach dem Rohr greifen. Habt ihr es gegriffen, dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr brutal oder gnädig mit dem anderen Mann umgeht. Wenn ihr Gnade zeigt, dann wird Bane das als Schwäche auslegen und sagen, dass es ein Fehler war.

Ist der Kampf vorüber, gibt es eine Wahl. Da John und Harley so oder so für euch sind, kommt es eigentlich nur auf das Vertrauen von Mr. Freeze und Bane an. Wenn ihr euch so verhalten habt, wie wir euch empfohlen haben, dann werden die beiden sich hier nun für oder gegen euch aussprechen. In jedem Fall werdet ihr aber zu dem Job mitgenommen, der so lange angekündigt war. Schließlich braucht die Gruppe Bruce wegen dem EMP.