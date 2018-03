Batman Season 2: The Enemy Within

Batman Season 2 Komplettlösung: Riddlers Unterschlupf

Riddlers Unterschlupf

Nachdem ihr einen der beiden verhört habt, wird es nun Zeit sich zur Lady of Dublin aufzumachen. Batman schleicht sich auf das Schiff. Schaut euch das Deck an und folgt den Anweisungen. Er attackiert die Wachen und rettet Agent Avesta, das alles geht beinahe automatisch vonstatten.

Wer soll überleben? Die Agenten oder Avesta?

Er nimmt euch aber gefangen und ihr müsst euch wieder befreien. Doch bevor das geht, müsst ihr sein Spiel mitspielen. Drei Rätsel stellt euch der kranke grüne Freund. Jedes Mal, wenn ihr richtig antwortet, erwartet euch eine Schockwelle. Antwortet ihr falsch, dann stirbt ein Agent.

Das Makabere: wenn ihr alle Agenten rettet, dann wird Avesta traumatisiert sein. Wenn ihr drei Mal richtig antwortet, wird Avesta offenbar sterben. Antwortet ihr falsch, stirbt Blake. Wenn ihr alle Fragen richtig beantworten wollt und somit Blake und den anderen Agenten retten möchtet, dann haben wir hier für euch die richtigen Antworten:

1. Lucius Fox.

2. Agent Avesta

Auch wenn ihr Blake retten wollt, wird sich Avesta nach der zweiten Frage einmischen. Sie hat genug vom Riddler. Sie lenkt ihn ab, damit ihr per Link-Option die Rakete auf den Käfig abfeuern könnt. Versteckt euch und Agent Avesta in der Kapsel. Wenn ihr befreit seid, dann kümmert sich Batman in einem epischen Zweikampf um den Riddler.

Nachdem ihr ihn besiegt habt, kommt einiges an Gerede. Wenn ihr die beiden Agenten gerettet habt, dann wird Avesta am Ende taub und traumatisiert sein. Jemand schießt dem Riddler anschließend in den Hals, was ihr nicht verhindern könnt. Der Riddler stirbt in jedem Fall. Gordon tritt auf. Wenn ihr ihn vorher hintergangen habt mit dem Verhör von Knable, dann wird er besonders böse auf euch sein.

Wir haben euch im Verlauf der Lösung die drei Stellen im Spiel gezeigt, die wichtig sind, um das Vertrauen von Gordon oder Waller zu bewahren. Ähnlich verhält es sich mit Waller. Wenn ihr Mori verhört habt, dann wird sie ziemlich sauer auf euch sein. Sie suspendiert Gordon und reißt die Polizeigewalt in Gotham an sich.

Alle Geschehnisse in der Summe führen dazu, dass Gordon und Waller die Beziehung zu euch neu bewerten. Wenn ihr sie bei zwei von drei Situationen enttäuscht habt, dann führt dies dazu, dass einer der beiden seine Partnerschaft mit euch beendet. Wollt ihr das nicht, dann spielt die Episode erneut. Wir haben euch am Ende der Lösung noch einmal zusammengetragen, wie ihr die Beziehung zu den Charakteren aufrecht erhaltet.

Waller und Batmans Geheimnis

Im Anschluss wird Waller mit euch reden, egal wie der Status eurer Partnerschaft mit Gordon ist. Ihr könnt ihr gegenüber offenbaren, was ihr wisst oder meint zu wissen, oder euch verschwiegen geben. Waller offenbart, dass Harleen Quinzel eventuell für den Tod des Riddlers verantwortlich sein könnte.

Zu guter Letzt lässt sie euch noch wissen, dass ihr bekannt ist, wer hinter der Maske des Batmans steckt. Doch bevor ihr auf diese Offenbarung reagieren könnt, endet die Episode auch schon.

Wie behalte ich meine Beziehung zu Gordon oder Waller?

Am Ende der Episode werden eure Entscheidungen noch einmal zusammengefasst und ihr erhaltet eine Übersicht, wie euer Status zu den einzelnen Charakteren und deren Meinung zu euch ist. Wir haben euch die Punkte für die wichtigen Entscheidungen noch einmal zusammengefasst.

Ihr könnt natürlich nicht jeden retten und auch nicht mit jedem die Beziehung aufrecht erhalten, doch mit wem es möglich ist, zeigen euch die folgenden Bilder. Wichtig sind für diese Episode vorerst die Beziehungen zu Tiffany, Waller und Gordon. Mit ihnen könnt ihr es euch verscherzen. Wie ihr Waller und Gordon weiterhin bei euch behalten könnt, haben wir euch am Ende der Lösung gezeigt.

Tiffany nicht verärgern

Tiffany, die Tochter von Lucius ist ein spezieller Fall in der Charakterkonstellation. Um sie auf eurer Seite zu behalten, müsst ihr sie unbedingt bei der Beerdigung ihres Vaters anlügen und behaupten, dass ihr nichts mit dem Tod ihres Vaters zu tun habt. Andererseits wird sie sonst so böse auf euch sein, dass zukünftige Kooperationen mit ihr schwierig sein werden.