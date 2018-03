Batman Season 2: The Enemy Within

Batman Season 2 Komplettlösung: Lucius-Fox-Ermittlung, Verhör Mori und Eli

Gordon über Lucius Fox erzählen

Das Gespräch mit dem Riddler hat Spuren hinterlassen. Commissioner Gordon ist etwas skeptisch euch gegenüber und fragt euch aus, was es mit eurer Verbindung zu Lucius auf sich hat. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, ihm entweder die Wahrheit zu sagen oder ihn anzulügen.

Gordon wird sich eure Antwort merken, doch er wird euch nicht glauben, wenn ihr ihn anlügt oder es ihm verschweigen wollt. Sagt ihm also besser die Wahrheit. In allen drei Fällen ändert sich eure Beziehung zu Gordon, egal was ihr sagt. Beide trennen sich und Batman kehrt zur Bathöhle zurück. Dies war das zweite von drei Ereignissen, bei denen ihr eure Loyalität zu Gordon beweisen könnt. Das erste Ereignis war die Rüge von Waller zu Beginn der Episode.

Das Signal filtern

Ihr findet hier heraus, was zum Tod von Lucius geführt hat und was der Riddler vor hat. Schaut euch die Karte genau an und verbindet die Anhaltspunkte. Verbindet mit der Link-Option die beiden Punkte auf der Karte. Folgt dem Prozedere auch bei den folgenden beiden Punkten.

Ihr hört euch die Aufnahme vom Tod von Lucius an und müsst nun erneut Verbindungen herstellen. Das ist relativ einfach. Hört euch alle Audiospuren an und verbindet sie miteinander. Wir haben euch im Bild festgehalten, welche Audiospuren ihr miteinander zu verbinden habt (siehe Bild).

Mori oder Eli verhören?

Danach kontaktiert euch John Doe, er hat offenbar eine Fährte aufgenommen. Schreibt ihm zurück, was ihr wollt. Ihr müsst euch nun entscheiden, wen ihr beschatten wollt. Zur Auswahl stehen Mori, der Mann vom Casino und Eli Knable (Riddlers rechte Hand). An dieser Stelle trennt sich das Spiel wieder einmal. Ihr habt die Wahl, ob ihr als Bruce Wayne Mori verhört oder als Batman Eli Knable.

Eli Knable verhören

Ihr macht euch auf zum GCPD um Eli zu verhören. Waller wird sich euch entgegen stellen. Jetzt zahlt es sich aus, wenn ihr ihr zu Beginn der Episode kooperativ gegenüber standet. Ihr werdet kurz alleine miteinander reden. In diesem Gespräch könnt ihr offenbaren, dass ihr mit Lucius zusammengearbeitet habt oder nicht.

Diese Weitergabe der Information über Lucius kann sich später noch als schlecht herausstellen, also überlegt euch, ob ihr Waller dies sagt. Batman hat auch die Möglichkeit darauf hinzuweisen, dass der Riddler meinte, dass die Agency ihn erschaffen habe. Ihr gelangt in das Verhörzimmer. Knable wurde offenbar schon etwas „bearbeitet“. Waller bietet euch an, die Kamera auszuschalten.

Ihr könnt das Angebot annehmen oder ablehnen, es limitiert euch aber in der Art, wie ihr das Verhör führen könnt, wenn ihr eure Beziehung zu Commissioner Gordon nicht gefährden wollt. Eli ist bereits ziemlich durch den Wind, will euch aber dennoch nicht sagen, was er weiß.

Eli gewaltlos verhören

Ihr könnt euch friedlich zeigen und argumentieren, dass ihr ihn beschützen könnt. Sagt ihm, was ihr über das Signal wisst. Es ist aber völlig egal, was ihr sagt, schlagt ihn nur nicht. In der Mitte des Verhörs habt ihr die Wahl, ob ihr ihn schlagt oder das Signal aktivieren sollt, um ihm Angst zu machen (siehe Bild).

Blufft und aktiviert das Signal, um Eli vorzugaukeln, dass eine Rakete hierher unterwegs ist. Nach kurzer Zeit knickt er ein und sagt euch dann doch, was er weiß. Dies ist die Methode, die euch die Beziehung zu Gordon verbessern und die zu Waller verschlechtern lässt. Es ist das dritte Ereignis. Wenn ihr am Ende der Episode noch immer Gordons Freund sein wollt, dann verhört Eli gewaltlos.

Eli gewalttätig verhören

Auch hier müsst ihr warten, bis ihr die Auswahl habt, das Signal zu aktivieren oder auf ihn einzuschlagen. Tut Letzteres und prügelt so lange auf den Gangster ein, bis Knochen brechen und er bereit ist zu sprechen. Diese Methode erbost euren Freund Gordon. Habt ihr euch noch dazu entschieden, die Kameras anzulassen, wird er er richtig böse auf euch sein. Waller hingegen begrüßt eure Methodik.

Mori verhören

Wenn ihr Mori verhören geht, dann werdet ihr als Bruce Wayne auftreten. Ihr gelangt in das Casino des Gangsters und müsst zuerst einmal alle Agenten ausfindig machen. Setzt euch dann zu ihm und redet mit ihm. Sagt ihm, dass ihr den Riddler sucht und dass ihr ihm helfen könnt.

Sagt ihm, dass Mori auf der Hitliste von Riddler steht, um ihn zu überzeugen, euch zu helfen. Mori wird euch helfen, will aber eine Gegenleistung von euch. Er will, dass ihr ihm Geld gibt. Er legt den Stick mit den Infos zum Riddler auf den Tisch. Ihr habt die Möglichkeit für den Stick zu bezahlen oder ihn euch gewaltsam zu nehmen. Die Resultate dieser Transaktion sind, dass Waller euch am Ende der Episode ziemlich böse sein wird und die Arbeit mit euch einstellt.