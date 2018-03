Batman Season 2: The Enemy Within

Batman: Season 2 Komplettlösung: Jagd auf Riddler, Riddlers Falle

Jagd auf den Riddler mit oder ohne Waller

Commissioner Gordon und Batman treffen sich auf dem Dach des GCPD. Sie besprechen, wie sie den Riddler jagen sollen. Batman nutzt seinen Scanner und untersucht die Stadt. Hier geschieht nichts, was eurer Entscheidung bedarf. Riddlers Unterschlupf findet ihr in der 44. Straße. Spannend wird es, wenn Gordon sich über Waller auslässt.

Er zweifelt ihre Methoden an und will wissen, wie ihr dazu steht. Eure Antwort hierauf wird er sich merken. Im Anschluss vereinbaren beide, dass sie den Riddler suchen gehen wollen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr Waller dabei haben wollt oder nicht. Gordon lässt euch die Wahl. Diese Wahl ist entscheidend für die kommende Jagd, beeinflusst aber am Ende nicht eure Beziehung zu Waller. Danach splitten sich beide wieder.

Gordon und Batman treffen sich im East End und finden den Unterschlupf des Riddlers. Batman und Gordon durchsuchen den Bereich. Lauft nach rechts und schaut die Zeitungspapiere und die Affenstatuen an. Geht rechts die Treppe hinunter und die Luke über euch fällt zu.

Riddlers Falle

Die Falle schnappt zu. Geht die Treppen hinunter. Ihr findet die Leiche eines Agenten. Untersucht alle Stellen der Leiche. Ihr müsst eine Lösung für das Rätsel suchen. Untersucht zuerst einmal die Safes in der Mitte des Raumes. Geht hier alles ab. Untersucht danach die Monitore rechts daneben.

Ihr benötigt eine polarisierte Linse, um die Infos darauf lesen zu können. Rechts von den Monitoren ist eine Werkbank mit einer Kamera. Schaut euch an, was es darauf zu sehen gibt. Geht danach zur Leiche. Benutzt die Link-Option und stellt eine Verbindung zwischen dem Safe und den abgehackten Fingern her (siehe Bild).

Der Batcomputer rekonstruiert, was geschehen ist. Nun könnt ihr euch die unfertige Kammer hinter der Leiche ansehen. Untersucht sie. Werft danach einen Blick auf die andere Kammer, die bereits aufgestellt ist. An der Innenseite erkennt ihr einige Schriften und das Glas der Kammer ist polarisiert.

Nutzt auch hier wieder die Link-Option und verbindet das Glas der Kammer mit den Monitoren. Habt ihr das getan, dann wird Commissioner Gordon den Vorschlag machen, den Computer des Riddlers zu untersuchen. Verbindet anschließend den geschmolzenen Schuh mit dem beheizbaren Boden der Kammer.

Das Ereignis in der richtigen Reihenfolge setzen

Wenn ihr alle Puzzleteile zusammen habt, dann müsst ihr nur noch die richtige Abfolge der Ereignisse bestimmen. Ausgehend vom Beginn am Stuhl, welcher euch gegeben ist, folgen darauf diese Ereignisse, die ihr einfach mit der Link-Option miteinander verbinden müsst:

1. Agent Fernandez wachte aus dem Stuhl auf.

2. Er begab sich in die Kammer, um Riddlers Spiel zu spielen. (Verbindet den Link zur Kammer).

3. Der Agent kam aus der Kammer heraus und zog den brennenden Schuh aus. (Verbindet den Link zum Schuh).

4. Er wählte den falschen Safe und verlor seine Finger (Verbindet den Link zum Safe).

Eine Info scheint zu fehlen. Batman begibt sich in die Kammer. Bittet Gordon um Hilfe. Folgt den Anweisungen und die Prozedur startet. Sobald ihr aus der Kammer heraus seid, müsst ihr schnell zu den Safes gelangen. Der richtige Safe ist der Safe mit dem Gesicht ohne Ohren.

Öffnet ihn und das Rätsel ist gelöst. Untersucht die Rakete, die in dem Safe liegt. Ein Gespräch mit dem Riddler folgt. Es ist unwichtig bis zu dem Moment, an dem der Riddler euch darauf anspricht, ob ihr Gordon gesagt habt, dass Lucius gestorben ist, weil ihr gemeinsam sein Rätsel lösen wolltet.