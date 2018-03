Batman Season 2: The Enemy Within

Batman Season 2 Komplettlösung: Riddlers Casino-Überfall

Casino: ein Date mit der mysteriösen Frau

Ihr hört nun seine Konversationen mit. Bruce geht zu einem Spieltisch. Eine Frau spricht ihn an und fragt, wieso er hier ist. Ihr dürft euch auch still verhalten. Je nachdem, wie ihr euch verhaltet, kann Bruce ein Date klarmachen oder sie vergraulen. Wenn ihr sie anmachen wollt, dann sagt ihr, dass ihr nach etwas Spannendem sucht. Wie auch immer ihr der freundlichen Blondine antwortet, der Riddler erscheint bei Mori und dieser wundert sich über sein Kommen.

Beide streiten sich. Alfred scheint ihn zu erkennen. Ein weiterer maskierter Mann zieht eine Waffe. Die Frau von gerade eben spricht euch weiterhin an. Um sie später eventuell mitzunehmen, könnt ihr ihr ein Angebot machen und sie zu euch nach Hause einladen. Das Resultat dieser Anmache ist, dass Wayne beinahe eine Eroberung verbuchen kann und sie verschwindet.

Ohne groß zu spoilern, können wir euch jedoch verraten, dass es mit dem Date für Bruce vorerst nichts wird, doch wer weiß, was in der Zukunft noch wartet. Wenn ihr zuvor unhöflich wart, ist sie erbost, wenn ihr im ersten Gespräch einladend wart, dann läuft sie hinaus und wartet auf euch. Wenn ihr ihr sofort das Angebot macht mitzukommen, dann wird sie euch in den folgenden Szenen begleiten und Fragen stellen.

So oder so wird in der nächsten Szene der Casinomitarbeiter getötet, der sich vor den Riddler stellt. Verhindern könnt ihr das nicht. Eine Schießerei bricht los und der Riddler schickt seine Schergen los. Sie versperren die Ausgänge und Bruce verschwindet. Seine Handlanger wollen ihn aufhalten.

Löst die Quickt-Time-Events wie angegeben und holt euch euren Anzug, wie von Alfred empfohlen. Wenn ihr die Dame mitgenommen habt, dann wird sie euch bis hierhin folgen. Verabschiedet euch von ihr und bittet sie, euer Geheimnis für sich zu bewahren. Ruft Commissioner Gordon an und holt euer Batmobil. Batman zieht sich um und macht sich bereit. Weiter geht es mit den Geiseln im Casino. Mori wird in eine Kapsel gesteckt, die ihn töten soll.

Riddlers Casino-Überfall

Der Riddler stellt ihm ein Rätsel und ist im Begriff ihn umzubringen, falls er es nicht lösen kann. Batman scannt den Bereich um den Riddler herum. Geht jeden Infopunkt ab und schaut euch die Position der Geiseln sowie die Kapsel an. Schaut euch die Kasse an und lenkt im Anschluss die Wache links davon ab.

Batman schaltet die Wache aus und Commissioner Gordon meldet sich. Er fragt euch, wie er vorgehen soll. Ihr habt die Wahl, ob ihr ihm sagt, dass er einen Frontalangriff starten oder eine Gasattacke initiieren soll.

Der Riddler sägt in jedem Fall seinem Opfer einen Finger ab. Das ist der Startschuss für Batman. Wie ihr die Wachen bei der Attacke ausschaltet oder die Geiseln rettet, ist völlig egal, ihr rettet sie so oder so. Egal ob ihr die Waffe in dem Quick-Time-Event entfernt oder die Frau wegzieht.

In dem folgenden Kampf nehmt ihr es mit einem Handlanger auf. Ist der erledigt, dann überwältigt der Riddler euch und die Geisel verliert einen weiteren Finger. Der Riddler schwafelt euch zu und ihr habt die Gelegenheit den Frontalangriff oder die Gasattacke endlich einzuleiten.

Gasattacke oder Frontalangriff?

Egal, ob ihr einen Frontalangriff oder eine Gasattacke empfiehlt, nach der Empfehlung machen sich Gordons Leute bereit und stürmen über den Haupteingang hinein. Das lenkt die Leute vom Riddler ab. Dieser liefert sich einen Zweikampf mit Batman. Übersteht den Zweikampf und ihr überwältigt die Männer des Riddlers.

Dieser macht sich aus dem Staub. Batman scannt die Kapsel, in der die Geisel gefangen ist, und zerstört die Batterie, die sich zu den Füßen der Geisel befindet. Damit rettet ihr Mori, und Batman widmet sich wieder dem Riddler. Beide treffen sich unter dem Dach wieder und führen ein kurzes Gespräch.

Im Anschluss müsst ihr Mori und Commissioner Gordon retten. Der Riddler verschwindet jedoch erfolgreich am Ende des Kampfes und hinterlässt ein weiteres Rätsel in einer kleinen Box. Chief Waller tritt auf, rettet die verbliebenen Polizisten und Geiseln und der Prolog ist beendet.

Nach der Flucht des Riddlers untersucht Batman die Trümmer. Ihr findet in dem Schutt die Puzzlebox. Scannt sie und hebt sie danach auf. Redet mit Commissioner Gordon. Anschließend widmet sich Amanda Waller euch und spricht mit den beiden. Ihr dürft Waller entweder widersprechen oder zustimmen, was sie sagt.

Waller offeriert euch eine Zusammenarbeit. Ihr könnt es offen lassen, sich für sie aussprechen oder an der Seite von Gordon stehen. Waller wird sich eure Antwort merken. Sie sieht es nicht gerne, wenn ihr nicht mit ihr arbeiten wollt. Auch wird sie euch wegen eurer Vorgehensweise bei der Erstürmung des Gebäudes rügen.

Egal welche Methode ihr gewählt habt, ihr hört euch eine Standpauke an, wenn ihr euch nicht auf Wallers Seite schlägt. Ihr habt die Chance, Gordon im Regen stehen zu lassen oder die Schuld für den vergeigten Angriff auf euch zu nehmen. Gordon wird sich in jedem Fall merken, wie ihr hier geantwortet habt.

Agent Avesta und Blake werden daraufhin zu euch kommen und euch interviewen. Sie haben ein psychologisches Profil vom Riddler angefertigt. Redet mit ihnen. Avesta ist besonders an euch interessiert. Sie fragt euch, ob ihr euch den Kriminellen gegenüber angezogen fühlt. Ihr dürft ihre Vermutungen bejahen oder ihr Angst einjagen.

Je nachdem wie ihr antwortet, wird sie sich eine Notiz zu euch machen, was für spätere Begegnungen wichtig sein wird. Zuletzt wird euch Waller aufsuchen und euch warnen, eure Infos zum Riddler zu teilen. Die Info ist wichtig, da sie eure zukünftige Beziehung zu Waller beeinflusst.

Amanda Waller: Kooperation oder nicht?

Ihr könnt ihr sagen, dass ihr Drohungen nicht mögt, dass sie euch fernbleiben soll oder dass ihr ein Rätsel des Riddlers gefunden habt. Wenn ihr es Waller zeigt, wird sie das nicht vergessen und eine positive Zusammenarbeit mit euch prognostizieren. Wenn ihr euch nicht kooperativ zeigt, dann wird sie sauer auf euch sein. In jedem Fall macht sich Batman im Anschluss über das Dach aus dem Staub.