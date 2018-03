Batman Season 2: The Enemy Within

Batman Season 2 Komplettlösung: The Enemy Within - Episode 3: Zerbrochene Maske: Prolog

Die dritte Episode beginnt dort, wo ihr Ende der zweiten Episode aufgehört habt. Die Gruppe um John Doe, Mr. Freeze, Harley Quinn oder Bane (je nachdem, wen ihr am Ende der letzten Episode zurückgelassen habt) heißt eure alte Freundin Catwoman in ihrem Unterschlupf willkommen.

Die Beute des letzten Überfalles hat sich als die Leiche des Riddlers herausgestellt. Harley möchte, dass ihr Catwoman helft, den Körper des Riddlers hochzuheben und seine Augen zu scannen. Wenn ihr damit fortgeschritten seid, wird nun ein Gast auftreten, den die Gruppe nicht erwartet hat.

Je nachdem, wen ihr in der letzten Episode zurückgelassen habt, wird dieser Bösewicht nun durch die Tür hereinspaziert kommen und nicht sonderlich erfreut sein, dass man ihn zurück gelassen hat. Nun erwartet euch entweder der erboste Bane oder die nicht weniger erzürnte Harley Quinn.

Was passiert, wenn ich Bane zurückgelassen habe?

Wenn ihr Bane zurückgelassen habt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie seine Rückkehr aussieht. Sobald er den Unterschlupf betritt, kommt es dann zu einer Schießerei, die ihr nicht verhindern könnt. Harley richtet die Waffe auf Bruce und fragt ihn, wie er sich fühlt.

Eure Antwort hierauf merkt sie sich. Harley zeigt euch einen Laptop, den es zu entschlüsseln gilt. Er ist vom Riddler. Harley möchte, dass ihr euch zum Unterschlupf des Riddlers aufmacht, um Hinweise zu finden, wie man den Laptop entschlüsselt. John, Catwoman und Bruce machen sich nun gemeinsam auf, was nun das Ende des Prologs bedeutet.

Die Gruppe befindet sich noch vor dem Gebäude. Waller ruft euch an. Um die anderen wegzuschicken, könnt ihr sagen, was ihr möchtet. Sobald die anderen weg sind, könnt ihr euch um den Anruf kümmern. Waller erklärt euch, wieso sie nicht zu dem Einsatz erschienen ist.

Im Anschluss könnt ihr Waller Vorwürfe machen, dass ihr Handeln Agenten getötet hat. Ihr könnt ihr offenbaren, was es nun an neuen Informationen gibt. Catwoman und John kehren zurück und wollen einen Zaun einreißen, der euch zum Inneren der Anlage führt. John macht währenddessen eine Menge Lärm.

Ihr könnt ihn entweder abhalten oder ermutigen, weiter auf die Wand einzuschlagen. Wenn ihr ihn ermutigt, dann schreitet Catwoman ein, um John aufzuhalten. Sie nehmt ihm die Brechstange weg. Wenn ihr selbst einschreitet, dann ist John etwas verärgert.

Sobald Bruce das Grundstück betritt, geht ihn ein Detektiv an, der den Bereich zu bewachen scheint. Ihr müsst euch vor ihm erklären. Er fragt noch ein zweites Mal. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch kooperativ zeigen oder ihm drohen. Die Lage spitzt sich zu, denn John tritt auf.

Was passiert, wenn ich dem Detektiv begegne?

Er will mitmischen und holt mit der Brechstange aus, um nach dem Detektiv zu schlagen. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, wie ihr die Situation löst. Ihr könnt John Bullock niederschlagen lassen, ihm selbst eine verpassen oder ihn verscheuchen. Wichtig für den Verlauf der Geschichte ist es nicht.

Anschließend geht es wieder hinunter in Riddlers Unterschlupf. Da ihr in der ersten Episode schon einmal dort gewesen seid, kennt ihr euch bereits ein wenig aus. Rechts findet ihr einige Fernseher. Links daneben steht John. Wenn ihr mit ihm redet, sagt er aus, dass er Catwoman nicht vertraut.

Wie ihr hierauf reagiert, merkt er sich. Nach dem ersten Gespräch könnt ihr ein zweites Mal mit ihm reden. Dieses Gespräch ist etwas losgelöster und ihr dürft ihn alle möglichen Dinge fragen. Es läuft alles darauf hinaus, dass ihr die Todeskammer untersucht.

Wie löse ich das Riddler-Rätsel im Unterschlupf?

Wenn ihr einen Blick darauf werft, dann schaltet sich Catwoman ein. Verschiebt die Kammer mit dem Transportwagen, der sich in der Nähe befindet. Schon springt eine versteckte Falle an, die den Riddler selbst überlebt hat. Zwei Teslaspulen ragen plötzlich in der Mitte des Raumes aus dem Boden heraus.

Schaut euch also in den Raum um, um nach Hinweisen zur Lösung zu finden. Links von der Kammer solltet ihr aber zunächst noch die Werkbank und die Bodenplatte untersuchen (siehe Bild). Schiebt die Holzplatte beiseite und ihr entdeckt darunter eine Druckplatte. Ihr habt die Möglichkeit, euch auf diese Platte zu stellen.

Doch passiert vorerst noch nichts. Wendet euch also den Teslaspulen zu. Blickt ihr auf sie, dann meldet sich Catwoman zu Wort. Im Anschluss solltet ihr zu ihr hinauf gehen. Dort findet ihr ein paar Schuhe unter dem Bett. Zieht sie an und ihr legt eine weitere versteckte Druckplatte frei.

Stellt ihr euch darauf, dann ertönt die Stimme des Riddlers, der fordert, dass ihr zuerst einmal eine Meile in seinen Schuhen laufen müsst, um ihn zu verstehen. Platziert einen Schuh auf der Platte oben, die sich unter seinem Bett befindet. Den zweiten Schuh müsst ihr an der Platte unten hinstellen.

Habt ihr die beiden Schuhe abgestellt, dann schaut auf den Boden zwischen den beiden Teslaspulen. Dort ist eine weitere Platte. Stellt sich Bruce darauf, dann ziehen sich die beiden Platten ein. Ein Weg in den Keller der Anlage tut sich auf. Die drei entscheiden, wer ihn hinab geht.

Wer soll mit in den geheimen Raum des Riddlers gehen?

Joker

John will mit euch gehen und so auch Catwoman. Entscheidet euch, wer von den beiden euch begleiten soll. Wichtig ist es nicht. Wenn ihr euch für Catwoman entscheidet, dann kommt es auf der Fahrt hinab zu einem kleinen Interview. Die Katzenlady fragt euch nämlich zu euren Beweggründen aus. Antwortet ihr darauf, wie auch immer ihr möchtet, es ist nicht sonderlich wichtig, was ihr sagt.

In Riddlers geheimen Raum

Der Fahrstuhl führt euch hinab in den nächsten Raum. Catwoman sagt, dass es schön wäre, euch wieder zu sehen. Eure Antwort hierauf merkt sie sich. In dem geheimen Unterschlupf angekommen, müssen sich die zwei daran machen, den Raum zu durchforsten, in dem der große Computer steht.

Aktiviert ihr den Computer, zeigt sich nur ein verschlüsseltes Bild. Links vom Bildschirm findet ihr einen Aktenschrank mit einem USB-Stick darauf. Diesen müsst ihr in den Computer stecken. Doch das bringt euch nicht weiter, ein Retina-Scan ist nötig, um Zugang zu erhalten.

Ihr müsst den USB-Stick schnellstmöglich herausziehen, bevor dieser gegrillt wird. Nach einem kurzen anschließenden Gespräch attackiert euch Catwoman und will euch in dem geheimen Versteck zurücklassen. Sie kettet euch an und verlässt den Unterschlupf, doch Bruce lässt das nicht auf sich sitzen.

Soll ich Catwoman küssen oder werfen?

Er geht Catwoman nach und verwickelt sie in einen Zweikampf. Nach einem guten Dutzend Quick Time Events finden sich die beiden wieder in einer innigen Umarmung. Bruce kann Catwoman entweder küssen oder sie werfen. Entscheidet ihr euch sie zu küssen, schlägt sich euch vor den Kopf, was John Dee bemerkt. Werft ihr die Gute, dann geschieht Ähnliches.

Welchen Rat gebe ich John im Cafè?

Aufhalten kann Bruce Catwoman allerdings nicht. Catwoman macht sich aus dem Staub und John und Bruce bleiben zurück. Beide besprechen sich anschließend in einem Cafè. John fragt euch, wie er Harley von sich überzeugen kann. Dies ist die erste wichtige Entscheidung in der Episode. Welchen Rat gebe ich John? Es gibt zwei Antwortmöglichkeiten hierauf. Entweder soll er er selbst sein oder Harley benutzen. Beide Entscheidungen wirken sich auf die kommenden Episoden aus.

Antwortet ihr ihm, dass er er selbst sein soll, dann wird er euch offenbaren, dass etwas in ihm droht auszubrechen. Ein Hinweis auf den Joker? Es läuft darauf hinaus, dass John Bruce bittet für ihn im Cafè in die Rolle von Harley zu schlüpfen, was Bruce auch tut. Wenn ihr John aufbauen wollt, dann sprecht ihm Mut zu.

Wenn ihr ihn allerdings niedermachen wollt, dann kritisiert sein Vorgehen. So oder so verändert sich nach diesem Gespräch eure Beziehung zu John und er entscheidet sich dafür, den Laptop für euch zu stehlen. Er verhält sich später gegenüber Harley nach euren Anweisungen und sagt im Unterschlupf aus, dass er loyal und sich selbst treu ist. Er bietet dann Harley seine Hilfe an.

Antwortet ihr ihm, dass er mit ihr spielen soll, dann erzählt Bruce ihm davon, dass er Harley zuhören muss, um ihre Geheimnisse und Schwachstellen zu erfahren. Sie würde es ihm von alleine sagen. John macht einen Rohrschach-Test mit euch. Ihr dürft ihm antworten, was immer ihr wollt. Am Ende des Gespräches gibt er die Entscheidung bekannt, dass er den Laptop nicht für euch stehlen will.