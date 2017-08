Batman Season 2: The Enemy Within

Batman Season 2: The Enemy Within Komplettlösung: alle Episoden, alle Entscheidungen. Batman ist zu seinem zweiten Telltale-Auftritt wieder da. Nach den Geschehnissen der ersten Staffel kehrt der dunkle Ritter zurück und heizt seinen Widersachern wieder gehörig ein. Wir haben für euch die wichtigsten absehbaren Entscheidungen zusammengetragen und einmal zusammengefasst, welche Wege Batman gehen kann, um Gotham City vor Schaden zu bewahren.

Batman Season 2: The Enemy Within - Episode 1: The Enigma Komplettlösung



Wie auch in den Episoden und der Staffel davor, wirken sich eure Entscheidungen maßgeblich auf den Spielverlauf aus und können das Ende der Geschichte gehörig beeinflussen. In unserer Lösung zeigen wir euch deshalb die Knackpunkte der Geschichte, in denen ihr die Weichen für das Kommende stellen könnt und eventuell an Informationen gelangt, die ihr vielleicht übersehen hättet.

Wie in mittlerweile allen Telltale-Spielen, habt ihr auch zu Beginn dieser Staffel und Episode die Möglichkeit, eure Geschichte und euren Startpunkt darin zu formen. Wenn ihr die Staffel davor nicht gespielt habt oder den Spielstand verloren habt, dann könnt ihr vor Beginn die wichtigsten Entscheidungen erneut treffen, um euer Spielerlebnis nach eurem Belieben vorzuformen.

Bevor der Prolog vom Band läuft, habt ihr als Neuankömmling die Gelegenheit, die wichtigen Geschehnisse des Vorgängers noch einmal Revue zu passieren und eure Entscheidungen zu fällen. Ihr seht dabei auch immer in einem kleinen Text die Konsequenzen. Die wichtigen Entscheidungen sind wie folgt:

Entscheidungen der ersten Staffel und ihre Konsequenzen:

Habt ihr bei der Attacke durch die Kinder von Arkham entweder Selina oder Harvey Dent gerettet? Wenn ihr Selina gerettet habt, dann wurde Harveys Gesicht verbrannt. Rettet ihr Harvey, dann wird Selina angeschossen.

Habt ihr die Nacht mit Selina verbracht oder nicht? Wenn ihr euch dafür entscheidet, dann vertieft ihr eure Beziehung zu Selina, falls nicht, wählt ihr, eure Beziehung etwas auf Eis zu legen.

Als Gotham angegriffen wurde, wen habt ihr dann zuerst gejagt? Zur Auswahl stehen Two Face oder Pinguin. Wenn ihr den Pinguin angreift, dann rettet ihr einige zivile Geiseln vor ihm. Wenn ihr Two Face jagt, dann stellt ihr ihn im Wayne-Anwesen und nehmt ihn dort gefangen.

Was habt ihr getan, als John Doe einen Aufstand im Arkham Asylum angezettelt hat? Ihr konntet euch entscheiden, mit ihm zu reden oder zum Telefon zu gehen und um Hilfe zu rufen. Wenn ihr mit ihm geredet habt, dann habt ihr Zsasz davon abgehalten, jemanden zu töten, aber eure Chance verspielt, Hilfe zu rufen. Wenn ihr zum Telefon gegangen seid, dann entkamt ihr aus dem Asylum, aber habt einen Wachmann zum Sterben zurückgelassen.

Habt ihr John Doe einen Gefallen geschuldet? Ihr habt seine Hilfe angenommen und John hat euch zur Flucht verholfen und ihr schuldet ihm einen Gefallen. Wenn ihr seinen Gefallen ausgeschlagen habt, dann schuldet ihr ihm nichts, er wird euch dennoch zur Flucht aus dem Asylum geholfen haben und später vielleicht davon ausgehen, dass ihr ihm noch etwas schuldig seid.

Wie habt ihr euch von Selina getrennt? Wenn ihr euch als Freunde getrennt habt, dann habt ihr sie unterstützt und sie verlässt euch als Freundin. Wenn ihr eure Meinung ihr gegenüber äußert, dass ihr sie nicht schätzt, dann trennen sich beide im Schlechten und zukünftige Begegnungen werden nicht so harmonisch sein.

Was habt ihr getan, als Lady Arkham das Leben von Alfred bedroht hat? Habt ihr eure Identität Preis gegeben? Wenn ihr eure Identität verratet, dann attackiert sie euch und reißt euch ein Stück Ohr ab. Diese Wunde begleitet euch die ganze folgende Geschichte über. Wenn ihr euch dafür entscheidet, eure Identität nicht zu offenbaren und Lady Arkham direkt anzugreifen, dann verliert Alfred sein Auge bei diesem Angriffsversuch.

Nach dem Angriff von Lady Arkham gab es eine Pressekonferenz von Gordon. Seid ihr als Batman oder Bruce Wayne dort aufgetreten? Ein Irrer wird auf dieser Konferenz dabei sein. Wenn ihr als Batman dort auftretet, wird dieser Irre Commissioner Gordon angreifen. Wenn ihr als Bruce dorthin geht, dann greift er euch an.

Wie wolltet ihr Gotham wieder auf die Beine helfen? Ihr habt die Wahl als Chef von Wayne Enterprises die Wahl, ob ihr Arkham wieder aufbaut und den Patienten die Hilfe gebt, die sie brauchen oder ob ihr auf das GCPD setzt und deren Polizisten besser ausstattet und trainiert.

Batman Season 2: Prolog

Die zweite Staffel beginnt mit einem kleinen Rückblick in die Geschehnisse. Ihr findet die schreckliche Wahrheit über euren Vater Thomas Wayne heraus, und es folgt eine Zusammenfassung der Taten der ersten Staffel. Je nachdem, wie ihr diese beendet habt, seht und hört ihr nun eine jeweils andere Zusammenfassung.

Der erste Bösewicht, der sich euch in dieser Episode zeigt, ist der Riddler. Die Szene endet aber gleich wieder und ihr seht Batman, beziehungsweise Bruce Wayne bei der Arbeit, wie er einen Verdächtigen namens Rumi Mori beschattet. Alfred stellt euch eine Frage über eure Identität.

Wie ihr darauf antwortet ist eure Sache und wird sich auch nicht weiter auf die Geschichte ausüben. Als Nächstes scannt ihr die Umgebung von Mori, um herauszufinden, wie er seine Waffengeschäfte abzieht. Auf seinem Tisch liegt sein Telefon. Hackt euch per Knopfdruck in sein Telefon.