Noch in diesem Jahr werden die Online-Dienste eines namhaften Titels abgeschaltet; das wurde nun in den offiziellen Foren sowie via Steam bekanntgegeben.

Die Rede ist in diesem Fall von Batman: Arkham Origins aus dem Hause Warner Bros., das sich schon bald nicht mehr online zocken lassen wird. Ab dem 04. Dezember 2016 sollen die entsprechenden Server abgeschaltet und die Online-Dienste vom Netz genommen werden. Man bedanke sich bei allen Spieler des Titels in den letzten drei Jahren, heißt es in dem kurzen Statement weiter.

Nicht betroffen ist die Einzelspieler-Kampagne des Titels, die sich natürlich auch weiterhin offline zocken lassen wird.