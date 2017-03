Eine neue Comic-Verfilmung erscheint am Horizont. Langzeit-TV- und Film-Regisseur Joss Whedon wird als nächstes Batgirl auf die Leinwand bringen.

Gerade wenn man meint, Hollywood hätte jede erdenkliche Comic-Figur in den letzten paar Jahren in Form eines Films verwurstet, werden wir eines Besseren belehrt. Joss Whedon, der bisher hauptsächlich Marvel-Streifen auf die Leinwand gebracht hat, wechselt das Lager. Batgirl aus dem DC-Universum ist die nächste starke Frau, die für Gerechtigkeit kämpft. Whedon übernimmt dabei das Drehbuch, die Regie und die Produktion, berichtet Variety.

Der Film wird Teil des DC Extended Universe. Die Projekt nahm erst in den letzten Monaten Gestalt an, nachdem Whedon mit DC Extended Universe-Koryphäen Jon Berg und Geoff Johns Kontakt aufnahm. Viel ist noch nicht bekannt, doch "Batgirl" soll einige Charaktere aus der Welt von Gotham bereithalten.

Joss Whedon wurde durch die TV-Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" bekannt. Später nam er sich den "Avengers" und "Age of Ultron" für Marvel an. Hinzu kommt die "S.H.I.E.L.D.S."-TV-Serie. Bis der Film in die Kinos kommt, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Bis dahin erscheinen in diesem Jahr noch "Wonder Woman", gefolgt von "Justice League" im November, bevor "Aquaman" 2018 seinen Einzelfilm erhält.