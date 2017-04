Prepare to Dine: Publisher teasert neues Projekt an

Bandai Namco arbeitet an einem neuen Projekt. Der Publisher von Spielen wie Dark Souls hat einen kurzen Teaser veröffentlicht, der einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Spiel geben soll. Die offizielle Ankündigung ist für den 20. April geplant.

Bandai Namco hat einen Teaser-Trailer zu einem noch unangekündigten Spiel veröffentlicht. Viel ist dem Teaser nicht zu entnehmen. Es zeigt ein recht düsteres Setting, am ehesten zu vergleichen mit Dark Souls oder Bloodborne von From Software. Vor allem die Farben Rot und Schwarz stechen deutlich hervor.

Für eine Anlehnung an die Dark-Souls-Reihe spricht auch das Motto, unter dem der Trailer vorgestellt wird. Der Teaser wurde nämlich mit dem Hashtag #PrepareToDine versehen, was offensichtlich eine Anspielung auf die Prepare-To-Die-Edition des ersten Dark Souls ist.

Aktuell können wir aber nur spekulieren, um was es in dem neuen Titel gehen wird. Die offizielle Ankündigung folgt am 20. April. Spätestens dann werden wir mehr wissen.