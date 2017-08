Die gamescom in Köln ist vorüber, doch die nächsten Messen werfen ihre Schatten bereits voraus. Während in den USA die PAX West ansteht, schaut man in Fernost bereits auf die Tokyo Game Show. Dort wird auch Bandai Namco mit einem riesigen Line-up vertreten sein.

Bandai Namco hat nun bekannt gegeben, dass man sich auch auf der diesjährigen TGS 2017 in Japan blicken lässt. Auf der Messe plant der Publisher dabei unzählige Titel zu präsentieren. Dazu zählt auch das erst vor kurzer Zeit agekündigte Code Vein sowie das neue Sword Art Online: Fatal Bullet.

Das komplette TGS-Line-up von Bandai Namco im Überblick samt der jeweils geplanten Inhalte: