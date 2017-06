Mario Kart in VR in Japans größter VR-Entertainment-Anlage

Bandai Namco investiert auf eine besondere Art und Weise in den Trend-Bereich Virtual Reality. In Japan will man eine große VR-Entertainment-Anlage umsetzen.

Pünktlich zur E3 in Los Angeles hat Bandai Namco unter dem Namen "VR Zone Shinjuku" Japans bislang größte VR-Entertainment-Anlage angekündigt. Diese soll am 14. Juli 2017 eingeweiht werden; Reservierungen für das Event werden ab Freitag, den 16. Juni entgegen genommen.

Die "VR Zone Shinjuku" soll auf dem Erfolg des Vorgängers "VR Zone Project i Can" aufbauen und wird über 15 verschiedene VR-Aktivitäten bieten. Dazu zählen unter anderem auch eine Virtual-Reality-Umsetzung von Mario Kart, die Mario Kart Arcade GP VR heißen wird. Im Übrigen wurden die VR-Spielerfahrungen Dragon Ball VR: Master the Kamehameha, Evangelion VR: The Throne of Souls und Ghost in the Shell Arise: Stealth House bestätigt.

Eine Vielzahl neuer VR-Aktivitäten soll Besucher beispielsweise eine Fantasiewelt auf einem geflügelten Fahrrad erkunden lassen können oder eine furchteinflößende Flucht vor Dinosauriern simulieren. Die VR-Aktivitäten sollen künftig weltweit an über 20 Standorten eingeführt werden, um VR so einer breiteren Masse zugänglicher zu machen bzw. die Vorzüge näher zu bringen.