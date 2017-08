Ihr plant einen Besuch der gamescom 2017 in diesem Monat? Dann freut euch darauf, dass Bandai Namco dort mit zahlreichen Titeln vertreten sein wird. Wir verraten euch, welche Spiele das Unternehmen in Köln im Gepäck hat.

Wenn vom 22. bis zum 26. August 2017 die gamescom in Köln steigt, ist auch Bandai Namco vertreten. Der Stand des Entwicklers und Publishers ist dabei doppelt so groß wie im Vorjahr und lässt sich in Halle 6, A41/B41 finden. Auf der erweiterten Fläche präsentiert man insgesamt zehn Spiele.

Folgende Titel hat Bandai Namco auf der gamescom dabei:

Herve Hoerdt, VP of Marketing and Digital bei Bandai Namco, kommentiert den diesjährigen Messeauftritt wie folgt: "Dieses Jahr wird einer unserer größten Hits in unserem Programm auf der gamescom vorgestellt. Wir wollen die Unterhaltung und den Spaß unseres Unternehmens allen Spielern zugänglich machen. Project CARS 2 steht in den Startlöchern, Dragon Ball: FighterZ ist eine der größten Überraschungen der E3 gewesen und Ni no Kuni II: Revenant Kingdom ist bereit, jeden zu begeistern. Wir können es kaum abwarten, allen unsere unglaublichen Konsolen- und Mobile-Spiele zu präsentieren. Dies ist erst der Anfang, wir haben so viele neue Ankündigungen und Aktivitäten für die diesjährige gamescom geplant. Bleibt gespannt und freut euch auf kommende Inhalte!"