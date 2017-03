THQ Nordic hat heute mit Baja: Edge of Control HD eine HD-Neuauflage eines früheren Klassikers offiziell angekündigt.

Ursprünglich wurde Baja: Edge of Control im Jahr 2008 für die Last-Gen-Generation veröffentlicht, nun soll eine HD-Neuauflage für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen. THQ Nordic hat die entsprechende Umsetzung heute für das späte zweite Quartal 2017 angekündigt. Der Release soll sowohl digital als auch als Box-Version erfolgen.

Baja: Edge of Control HD soll gegenüber der früheren PS3- und Xbox-360-Fassung nun über 4K-Kompatibilität verfügen und will mit einer riesigen Auswahl an Fahrzeugen, neuen Szenarien und mehr punkten. Grafisch wurden aber auch Texturen und Bildrate optimiert. Das Gameplay soll hingegen zugänglicher sein und hat Verbesserungen an Steuerungen und Benutzeroberfläche erhalten.