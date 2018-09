Die USK hat zum ersten Mal seit Jahren ein ungeschnittenes Spiel mit Nazi-Symbolik eingestuft. Attentat 1942 ist inzwischen auf Steam zu haben.

Erst im letzten Monat wurde es ermöglicht, dass auch in Deutschland wieder Videospiele mit verfassungswidriger Symbolik in Deutschland von der USK eine Einstufung erhalten können (zur Meldung: Hakenkreuze in Videospielen - USK: Nazi-Symbole nicht mehr grundsätzlich verboten), nun hat bereits das erste Spiel seit vielen Jahren eine USK-Einstufung erhalten, ob wohl es unzensierte Nazi-Symbolik verwendet.

Das im schwarz-weißen Comic-Stil gehaltene Adventure wird von der Philosophischen Fakultät und der Fakultät für Mathematik und Physik der Karls-Universität in Prag erzählt. Seit dem 9. August wendet die USK bei der Bewertung von Titeln nun auch die Sozialadäquanzklausel an, die die Darstellung unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Im Fall von Attentat 1942 hat die USK eine Freigabe ab 12 Jahren erteilt.

Das Spiel ist somit zum Preis von 11 Euro auf Steam, Humble-Bundle und anderen Plattformen erhältlich.