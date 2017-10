Attack on Titan 2

Koei Tecmo hat im Zuge eines Livestreams weitere Details zum kommenden Attack on Titan 2 bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde dabei auch der Release-Zeitraum eingegrenzt.

Das Actionspiel-Sequel, das in hiesigen Gefilden als A.O.T. 2 erscheinen wird, war bis dato lediglich für Frühjahr 2018 angesetzt. Im Zuge eines japanischen Livestreams haben die Macher den Veröffentlichungszeitraum weiter eingegrenzt. Der Release des Titels ist demnach für März 2018 vorgesehen; ein konkretes Datum steht aber zunächst noch weiter aus.

A.O.T. 2 wird hierzulande für PS4, Xbox One und Switch erscheinen; für Europa ist von einer PC- sowie PS-Vita-Fassung - wie andernorts - in der Pressemeldung weiter nicht die Rede. Spielbar sein werden im Sequel acht verschiedene Helden.

Mit den Protagonisten taucht ihr in die Handlung der Anime-Serie ein und erlebt die zweite Staffel an der Seite der bekannten Helden. Auch neue Gesichter der aktuellen Episoden werden aber vertreten sein. Zusätzlich zum Reigen rund um Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, Levi, Miche Zacharias, Nanaba, Gelgar, Ymir und Christa Lenz könnt ihr euren ganz eigenen Helden erstellen und euch mit diesem in den Kampf gegen die bedrohlichen Titanen stürzen. Ansonsten kommen neue Titan-Mechaniken zum Einsatz, um abwechslungsreichere Taktiken zu ermöglichen und euch ein größeres Geschick abzuverlangen. Das neue Monocular soll euch eine bessere Gegneranalyse ermöglichen, um größere taktische Planungsmöglichkeiten für die fordernden Kämpfe zu haben.

Den kompletten japanischen Livestream könnt ihr euch anbei bei uns ansehen.