Attack on Titan 2

Ein zusätzlicher Spielmodus für Attack on Titan 2 ist verfügbar. Das kostenlose Update könnt ihr euch ab sofort herunterladen.

Der Publisher Koei Tecmo hat via Pressemitteilung bekannt gegeben, dass ein kostenloses Update für Attack on Titan 2 veröffentlicht wurde. Dieses beinhaltet den neuen Expulsion-Modus, der für zwei bis sechs Spieler ausgelegt ist.

Vor Spielbeginn wählt ihr eure Fähigkeiten und Loadouts aus und begebt euch mit diesen auf die Jagd nach den Titanen. Wer innerhalb des Zeitlimits die meisten Titanen erledigen kann, der gewinnt. Zusätzliche Punkte erhaltet ihr, wenn ihr schnelle Eliminierungen durchführt oder Kills von euren Freunden stehlt. Außerdem bringen auch Ausweichmanöver weitere wertvolle Punkte während des Matches.

Das kostenlose Update könnt ihr ab sofort herunterladen. Attack on Titan 2 ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich.