Die Spiele der XCOM-Serie habe ich immer gerne und vor allem intensiv gespielt. Umso skeptischer war ich, als ich das erste Mal von Attack of the Earthlings gehört hatte. Okay, die Sache mit dem Rollentausch hörte sich zwar recht interessant an, doch ein solch kleines Team kann es doch eigentlich nicht mit Firaxis Games aufnehmen, oder? Nun ja, zumindest nicht ganz. Dennoch haben wir es hier mit einem ebenso unterhaltsamen wie taktisch anspruchsvollen Spiel zu tun. Okay, grafisch ist es definitiv kein Hit und gegen Ende häufen sich leider die nervigen Trial&Error-Passagen. Doch für das Werk eines kleinen Indie-Studios ist das echt eine reife Leistung. Gebt dem Spiel mal eine Chance.