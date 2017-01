Startet mit frischen Inhalten in Season 2

Trion Worlds leutet die zweite Season seiner rundenbasierten Kampfarena Atlas Reactor ein. Die neue Staffel wird über etwa zehn Wochen laufen und bringt auch neue Inhalte mit.

Über den erwähnten Zeitraum hinweg sollen zahlreiche neue Inhalte Einzug in den Titel erhalten. Ab sofort bereits erhältlich sind ein neuer Freelancer sowie ein neuer Spielmodus. Gleichzeitig ist Atlas Reactor ab heute kostenfrei als Free-to-Play-Titel spielbar. Mit der neuen Spielwährung könnt ihr dafür Flux Freelancer, Mod-Tokens, Master-Skins und mehr kaufen.

Durch die im Spiel verdienbare Währung könnt ihr aber auch einzelne Freelancer gegen Geld kaufen oder ein Upgrade auf die Premium Edition durchführen und so sämtliche Freelancer freischalten. Wer bereits die kostenpflichtige Version erworben hat, der erhält ein besonderes Dankeschön-Paket.

Mit Brynn the Skywarden wurde in Season 2 bereits ein neuer Freelancer eingeführt; ansonsten erwarten euch laut offiziellen Angaben folgende weitere Inhalte in Kürze:

Neue Freelancer – Die Spieler können nun auch als Brynn the Skywarden spielen, die für Deckung sorgt, wo auch immer sie sich aufhält und diejenigen abstraft, die die Reichweite ihrer flexiblen Lanze unterschätzen. Im Verlauf von Saison 2 wird es einen weiteren neuen Freelancer geben.

Neue Modi – In jedem der fünf Kapitel von Saison 2 wird ein neuer Spielmodus eingeführt. Der erste von ihnen ist der All Random-Modus, der ab heute verfügbar ist.

Neue Beute – Dutzende neuer, einzigartiger Skins, Emojis, Overcons, Rang-Belohnungen und mehr

Überarbeitete Intro-Erfahrung – Die neue und verbesserte Einführung hilft Einsteigern bei ihrem Start ins Spiel, erläutert die Spielmechaniken und bietet eine bedeutendere Erfahrung für zukünftige Freelancer.

Freelancer und Rangsystem neu ausbalanciert – Diverse Änderungen an der Balance sämtlicher Freelancer wurden implementiert. Im neuen, verbesserten Rangsystem, das ALLEN Spielern offen steht, steigen die Spieler nun mit nach jedem Match besser absehbaren Siegen und Niederlagen durch die Ränge auf. Die Spieler können keine Ränge mehr verlieren, jedoch Tiers – Spieler, die den Master-Rang erreichen, gehen in ein neues Ranglisten-System über.

Viele weitere Neuerungen – Saison 2 fängt gerade erst an, und jedes der fünf Kapitel der Saison bringt neue Inhalte, neue Herausforderungen mit neuen Belohnungen, neue Optionen für die Spieler, deren Entscheidungen sich auf kommende Inhalte auswirken, und vieles mehr.