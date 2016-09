Trion Worlds hat heute den finalen Erscheinungstermin für den neuen Taktik-Titel Atlas Reactor bekanntgegeben.

In einer Pressemeldung bestätigte man, dass das simultan-rundenbasierte Teamtaktik-Spiel ab dem 04. Oktober 2016 erhältlich sein wird. Der Release erfolgt sowohl via Steam als auch über die hauseigene Plattform Glyph. Interessierte können direkt bei Trion oder eben Steam für 19,99 Euro vorbestellen. Ab dem Release werden dann 29,99 Euro fällig, so dass ihr euch aktuell noch einen Rabatt sichern könnt.

Wer sich vorab selbst überzeugen möchte, der kann sich noch bis zum 25. September für die offene Beta des Spiels registrieren. Gefällt euch Atlas Reactor, könnt ihr als Vorbesteller eure Freelancer bereits ab dem 30. September und somit noch vor allen anderen Gamern nach Atlas City schicken.