Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey

Via Pressemitteilung hat der Publisher Koei Tecmo den Veröffentlichungstermin von Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey bekanntgegeben. Anfang nächsten Jahres könnt ihr den neuesten Ableger der Reihe spielen.

Der Publisher Koei Tecmo hat via Pressemitteilung den Veröffentlichungstermin für Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey bekanntgegeben. In dem neuesten Ableger der Reihe trefft ihr auf alte Bekannte aus Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book und den neuen Charakter Revy.

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey erscheint am 10. März digital für PlayStation 4, PlayStation Vita und PC via Steam. Für die PlayStation 4 wird ebenfalls eine physische Version im Handel veröffentlicht.