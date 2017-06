Wer wissen will, was ASUS in den kommenden Monaten an neuen Monitoren in petto hat, der ist bei uns genau richtig. Wir haben die Eckdaten und Release-Termine von satten acht neuen Displays.

Bereits im zweiten Quartal erscheint der VG275Q, ein Mittelklasse-Monitor mit Full-HD-Auflösung und einer Bildrate von 75 Hz. Der 27-Zöller ist als Crossplatform-Display ausgelegt und kann sowohl mit PC als auch Konsolen gut betrieben werden.

Die ROG-Strix-Reihe bekommt im Sommer und Herbst reichlich Nachwuchs. Der August startet mit dem ROG Strix XG27VQ, ebenfalls einem Full HD Curved Display im 27-Zoll-Format, allerdings mit einer höheren Bildrate von 144 Hz und FreeSync-Unterstützung. Im September geht es mit Full Speed weiter, dann erscheint der XG258Q, der vor allem mit seiner Bildrate von 240 Hz bei Full-HD-Auflösung punkten will. Zur weiteren Ausstattung gehören 24,5 Zoll Display mit FreeSync und - wie bei allen ROG Strix Monitoren - AuraSync-RGB-Beleuchtung und Logo-Projektion.

Im November folgen dann mit dem XG35VQ und dem XG32VQ zwei großformatige Curved Monitore mit 31,5 respektive 35 Zoll. Der XG32VQ bietet 16:9-Format mit 2.560 x 1.440 Pixeln und 144 Hz, der 35-Zöller liefert 3.440 x 1.440 (21:9) bei 100 Hz. Die ROG-Reihe bietet, abgesehen von dem bereits erschienenen PG258Q mit seinen 240 Hz, drei neue Modelle. Im September geht es los mit dem PG27VQ mit 27 Zoll, QHD-Auflösung und 165 Hz als G-Sync-Variante mit Curved Display.

Mit neuer Technologie wollen PG27UQ und PG35VQ den Markt aufmischen. Beide Displays bieten HDR.Unterstützung und Quantum-Dot-Technologie. Der PG27VQ bietet 4K-Auflösung auf 27 Zoll mit einer Bildrate von satten 144 Hz nebst G-Sync. Der PG35VQ dürfte der Traum für 21:9 Fans werden mit Curved-Format, 35 Zoll, 3.440 x 1.440 Auflösung und 200 Hz Bildrate nebst G-Sync. Den Preis des Boliden wollen wir uns lieber nicht ausmalen.

Der 32-Zoll-Monitor erscheint im vierten Quartal, das neue Curved-Flaggschiff soll uns Anfang 2018 beglücken.