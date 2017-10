ASUS startet mit einem umfangreichen Portfolio den Verkauf der GeForce GTX 1070 Ti Serie, welche die Lücke zwischen GTX 1070 und 1080 effektiv füllen soll.

Die ROG Strix GTX 1070 Ti Serie ist in einer Standardversion mit 1721 MHz Boot-Takt im OC Mode und einer Advanced-Version mit 1759 MHz (OC Mode) verfügbar, die im Schnitt 3,75% schneller in aktuellen Spielen wie Doom in 4K-Auflösung arbeiten soll als das Referenzdesign.

Die ROG-Strix-Kühlung mit 2,5-Slot-Bauhöhe sowie MaxContact-Technologie verdoppelt die Auflagefläche zur GPU und verfügt über eine 40% größere Kühleroberfläche als das 2-Slot-Design der Vorgängerserie. Dank der 0db-Kühlung schalten sich die drei Lüfter bei geringer Last komplett ab. Mit FanConnect II stellt die ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti zwei 4-Pin-Lüfteranschlüsse bereit, die Gehäuselüfter anhand der GPU- oder CPU-Temperatur kontrollieren können - dies ebenfalls mit 0db-Modus.

Mit der ASUS Cerberus GeForce GTX 1070 Ti Serie kommt eine neue Serie auf den Markt, die durch besonderes lange Belastungstests für optimale Stabilität und Kompatibilität optimiert worden ist. Jede Karte wird durch umfangreiche Tests mit brandaktuellen Spielen getestet. Zudem muss sie einen 144stündigen Systemtest, sowie 3DMark Benchmark-Durchläufe, die 15mal länger sind als der Industriestandard, bestehen.

Alle neuen ASUS-Grafikkarten der GeForce GTX 1070 Ti Serie werden mit der Auto-Extreme-Technologie gefertigt - dem industrieweit ersten, vollständig automatisierten Fertigungsprozess. Durch den Einsatz der Super Alloy Power II Komponenten soll die Effizienz verbessert, die Verlustleistung reduziert, Spulenfiepen unter Last vermindert und die Temperaturen gesenkt werden.

Fünf Modelle der GTX 1070 Ti sind in Planung: