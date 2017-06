ASUS Republic of Gamers (ROG) bietet mit der Pugio eine symmetrische Gaming-Maus an, die für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet ist. Die Daumentasten lassen sich bei der ROG Pugio einfach individualisieren.

ROG vertraut auf einen optischen Sensor, der mit 7.200 DPI auflöst und Geschwindigkeiten von bis zu 150 Zoll pro Sekunde verarbeiten kann.

Je zwei Tasten der ROG Pugio können an der linken beziehungsweise rechten Seite angebracht werden und halten magnetisch im dafür vorgesehenen Sockel. Wer die Seitentasten nicht nutzen möchte, kann sie bei Bedarf auch einfach abdecken. Die entsprechenden Schalter sowie Abdeckungen werden in einem ROG-Case mitgeliefert. Je nach Konfiguration können auf diese Weise vier bis acht Tasten verwendet und programmiert werden. In die mittig platzierte DPI-Taste ist zudem eine Anzeige für die aktuelle Stufe der Zeigergeschwindigkeit integriert.

Wie bei vorherigen ROG-Gaming-Mäusen sitzen unter der rechten und linken Maustaste robuste Schalter (D2FV-F-K) von Omron, die 50 Millionen Mausklicks überstehen sollen. Bei Bedarf lassen sich die Schalter dank eines Push-fit-Sockels mit nur wenigen Handgriffen gegen andere Schalter der Serien D2F und D2FC austauschen. Zusätzliche Omron D2F-01F befinden sich im Lieferumfang. So kann das Klickverhalten individuell an die eigenen Ansprüche angepasst werden.

Abgerundet wird der Nager durch die AURA-Sync-Beleuchtung, die in drei Zonen über die kostenlose Software konfiguriert und mit weiteren AURA-Sync-fähigen Komponenten synchronisiert werden kann.

Die ROG Pugio ist ab sofort erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis (inkl. MwSt.) beträgt 89,90 Euro.