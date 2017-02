ASUS bietet allen Interessierten ab sofort mit dem ROG GR8 II einen neuen, kompakten Gaming-PC an. Dieser soll ähnlich kompakt sein, wie eine aktuelle Spielekonsole.

Im Innern des Rechners soll ein Kaby-Lake-Prozessor von Intel (bis zu Core i7-7700) für eine gute Performance sorgen. Was die Grafikkarte betrifft, so ist eine GeForce GTX 1060 an Bord. Das Gerät ist damit auch bereit für den Einsatz der VR-Headsets Oculus Rift oder HTC Vive.

Die verschiedenen Varianten im Überblick:

GR8 II-T005Z

CPU: Intel Core i7-7700

Grafik: GeForce GTX 1060/GDDR5 3G VRAM

RAM: 16 GB DDR4

SSD: 256 GB NGFF SSD + 1x 2,5" HDD Slot frei

WLAN: Intel 802.11 a/b/g/n/ac

BT: Bluetooth 4.0

LAN: 10/100/1000 Mbps, Intel LAN

Front: 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon, 2x USB 3.0 (1x mit quick charging)

Back: 2x line out, 1x S/PDIF optischer Ausgang, 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x LAN(RJ45), 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 type C, 1x USB 3.1 type A, 1x DC-in, 1x Kensington Lock

OS: Windows 10

Maße: 88 x 299 x 281,3 mm

UVP: 1.199 €

GR8 II-T022Z