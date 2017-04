Kaum ein PC-Spiel, bei dem nicht ein oder mehrere Hardware-Hersteller ein Game-Bundle mit Gratiscode anbieten. ASUS spendiert euch einen gratis Gamecode für Warhammer 40.000: Dawn of War 3 beim Kauf von Hardware.

ASUS startet heute das Game-Bundle mit Warhammer 40.000: Dawn of War 3 für teilnehmende Mainboards, Grafikkarten, Monitore, Netzwerkprodukte, Mini-PCs, Notebooks und Desktop-PCs. Käufer eines Aktionsprodukts können es vom 13. April bis 4. Juni 2017 auf der Promotionseite (https://www.asus-promotion.eu/dow3) registrieren und erhalten ab dem 27. April 2017 einen Steam-Code, der auch das Masters of War Skin Pack als Vorbestellerbonus beinhaltet.

Dawn of War III ist das bald erscheinende Echtzeitstrategiespiel von Relic Entertainment und Sega in Partnerschaft mit Games Workshop, den Entwicklern des Warhammer 40.000-Universums. Es ist der dritte Standalone-Titel der Dawn of War Serie und der erste, neue Release seit Dawn of War: Retribution im Jahr 2011. Der Release für Microsoft Windows ist für den 27. April 2017 geplant.

Eine Liste der Produkte, bei deren Kauf ihr einen Code erhaltet, findet ihr auf der offiziellen Aktions-Website.