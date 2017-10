ASUS Republic of Gamers (ROG) stellt mit dem Swift PG27VQ den reaktionsschnellsten Curved-Gaming-Monitor der Welt vor. Das Display ist ab sofort im Handel erhältlich.

Der ASUS ROG Swift PG27VQ zeichnet sich vor allem durch seine schnelle Reaktionszeit von 1 ms aus. Was für ein flaches Panel normal ist, ist nun erstmals auch für ein Curved Display zu haben. Hinzu kommt ein übertaktbares Panel mit einer Bildwiederholrate von bis zu 165 Hz. NVIDIA G-Sync passt zudem die Bildwiederholrate des PG27VQ an die FPS-Ausgabe von GeForce GTX-Grafikkarten in Echtzeit an und eliminiert so Screen Tearing und Mikroruckler. Dank Nvidias Ultra Low Motion Blur-Technologie profitieren Gamer außerdem davon, dass Bewegungen schärfer dargestellt werden.

Die 1800R-Krümmung soll dafür sorgen, dass jeder Pixel exakt gleich weit von den Augen des Spielers entfernt ist. Des weiteren verfügt das Gerät über Aura Sync RGB Synchronisation. Zudem ist in den Fuß des Monitors die ROG-Lichtprojektion integriert, welche stylische Beleuchtungseffekte auf den Schreibtisch wirft. Im Lieferumfang sind fünf Einsätze für die Lichtprojektion enthalten – darunter zwei verschiedene ROG-Logos und drei komplett transparente Einsätze, mit denen sich einfach eigene Logos integrieren lassen.

Über den ASUS-exklusiven GamePlus-Hotkey erreicht man zahlreiche In-Game-Verbesserungen und Einstellungsmöglichkeiten. Dazu gehören vier individuelle Fadenkreuze, ein OnScreen-Timer, eine FPS/Hz-Anzeige und nützliche Ausrichtungsfunktionen, mit denen mehrere Multi-Display-Setups schnell und einfach abgestimmt werden können. Außerdem stehen sieben voreingestellte Farbprofile bereit.

Der ASUS ROG Swift PG27VQ ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 869 Euro im Handel erhältlich.