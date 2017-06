Astro ist ja eigentlich eher bekannt für bumsteure High-End-Gaming-Headsets, doch überraschenderweise stellte der Hersteller auf der E3 mit dem Astro A10 einen preiswerten Kopfhörer für 60 Dollar vor.

Beim Astro A10 handelt es sich um ein Kabel-Headset, das via Klinkenanschluss offenbar an PC, PS4, Xbox One und mobilen Geräten genutzt werden kann. Von der Bauform her soll es zudem in Verbindung mit VR-Headsets tragbar sein. In den Ohrmuscheln arbeiten 40-mm-Treiber mit einem Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz.

Ansonsten kommt es mit der gängigen Ausstattung wie justierbarem Aluminium-Kopfbügel, Memory-Form-Polster und ein omnidirektionales Klappmikrofon, das beim Hochklappen automatisch stumm geschaltet wird. Der Klang wurde entsprechend für den Gaming-Gebrauch angepasst. Zudem gibt es das A10 in drei verschiedenen Farbausführungen, nämlich grün (Xbox), blau (PS4) und rot (PC), wobei alle Ausführungen dennoch an allen Plattformen nutzbar sind.

Das Astro A10 soll für 60 US-Dollar zu haben sein oder in Verbindung mit einem MixAmp M60 für die Xbox One für 100 US-Dollar. Ob und zu welchem Preis das Headset auch nach Deutschland kommt, ist noch offen.