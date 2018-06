Astro Gaming wird auf der E3 in Los Angeles eine Version des Astro A10 Headsets für Nintendo Switch vorstellen. Der Clou: das Design basiert auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild!

Die Entwicklung des neuen The Legend of Zelda Nintendo Switch Headsets ist Teil einer im April angekündigten, mehrjährigen Partnerschaft von Nintendo und Astro Gaming. Im Rahmen der Partnerschaft wird Astro Gaming eine Vielzahl von Headset-Sondereditionen entwickeln, um die ikonischsten Franchise und Charaktere von Nintendo zu feiern.

Für die Switch-Version des Astro A10 hat sich der Hersteller zusätzlich zu den bekannten Features noch eine technische Neuerung einfallen lassen. Speziell für die Nintendo Switch wurde ein neuer Chat-Adapter entwickelt, der es den Spielern ermöglicht, mittels Nintendo Switch Online Smartphone App mit ihren Freunden zu chatten, während sie kompatible Games spielen.

ASTRO Gamings neues Nintendo Switch A10 Headset bietet des weiteren:

• Stylisches, neues Schwarz mit satten, goldenen Highlights

• Klassische The Legend of Zelda Ikonographie

• Volle Chat-Funktionalität auf Nintendo Switch mit dem neuen, diskreten Chat-Kabel

• Widerstandsfähige und verstellbare Bügel, perfekt für Gaming auch unterwegs

• Memory-Schaum-Ohrmuschel für erweiterten Komfort

• „Tuned for Gaming“ mit ASTRO Audio

• Klare Aufnahme mit dem omnidirektionalen Mikrofon