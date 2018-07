Überraschung: Das 13 Jahre alte Asterix & Obelix XXL 2 wird nicht nur neu aufgelegt, sondern bekommt auch einen Nachfolger verpasst.

13 Jahre nach der PS2- und PC-Version bekommt Asterix & Obelix XXL 2 eine Remastered-Version verpasst. In dem Action-Adventure müssen es die beiden gallischen Prügelexperten mit den Herausforderungen in Julius Caesars' Vergnügungspark aufnehmen. Dabei finden sich in den Dialogen und Szenen diverse Anspielungen auf die Pop-Kultur.

Am 29. November erscheint Asterix & Obelix XXL 2 für die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Die Limited Edition enthält neben dem Spiel drei Figuren von Asterix, Obelix und Idefix. Dagegen stecken in der Collector's Edition eine Kunstharz-Figur von Asterix, Lithografien und weitere Extras. Beide Editionen können ab sofort vorbestellt werden.

Neben dem Remaster kündigen Hersteller Microids und Entwickler OSome auch gleich einen Nachfolger an: Asterix & Obelix XXL 3 soll Ende 2019 für alle Plattformen erscheinen. Versprochen werden spektakuläre Kampfrunden, Erkundungstouren, und Rätsel, die allein oder kooperativ gespielt werden können.