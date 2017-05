Seit 2014 ist Assetto Corsa für den PC, seit 2016 auch für Konsolen erhältlich. Nun gibt es für beide Zielgruppen mal wieder Neuigkeiten.

PC-Spieler dürfen sich demnach auf den neuen DLC namens "Ready to Race" freuen, der nun via Steam veröffentlicht wurde. Für die Konsolen Xbox One und PS4 soll das gute Stück im weiteren Jahresverlauf erscheinen. Im 7,99 Euro teuren DLC erhaltet ihr dabei zehn neue Autos von Audi, Lotus, McLaren, Maserati und Toyota an die Hand, namentlich:

Audi R8 LMS 2016

Audi R18 E-Tron quattro

Audi TT Cup 2016

Audi TT RS (VLN)

Lotus 3-Eleven

McLaren 570S

McLaren P1 GTR

Toyota Celica ST185 Turbo

Toyota TS040 Hybrid

Für PS4-Spieler wurde indes ein neues Update auf Spielversion 1.14 veröffentlicht. Dieses führt zum ersten Mal eigene Lobbys in eine Konsolenversion ein. Ihr könnt nun eigene Rennen und Turniere mit anderen Online-Wettstreitern erstellen und dabei aus einer Reihe von verschiedenen Konfigurationsoptionen wählen. Für die Xbox One erscheint das Update in Kürze. Dieses Update ist auch vollgepackt mit weiteren neuen Features, darunter Offline-Meisterschaften, eine neue Physik-Engine für alle Fahrzeuge und fünf neue kostenlose Fahrzeuge: