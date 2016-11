Kurzinfo

Im Jahr 1191, zu einer Zeit, in der das Heilige Land vom Dritten Kreuzzug erschüttert wird, ist der spielbare Hauptcharakter Altair fest entschlossen, den Konflikt zu beenden, indem er gegen beide Parteien zugleich vorgeht und sie unter Druck setzt. In Assassin's Creed erlebt ihr vier umfangreiche Städte, in denen ihr neun Bösewichter erledigen müsst. Dabei gibt es waghalsige Klettereinlagen über den Dächern der Städte sowie eine überraschende Hintergrundstory.