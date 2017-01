Bereits rund um den Jahreswechsel berichteten wir ja über erste Ergebnisse, die der kurz zuvor gestartete Film zu Assassin's Creed eingespielt hatte. Mittlerweile liegen neue Zahlen zum Streifen mit Michael Fassbender vor.

In Großbritannien soll der Film demnach am ersten Wochenende umgerechnet rund 6,6 Millionen Dollar eingespielt haben. Neben dem dort halbwegs gelungenen Start erklomm der Kinofilm zudem auch in Mexico und Russland erste Plätze in den Kino-Charts. In Italien reichte es immerhin für Platz 2, in Frankreich und Deutschland für Rang 3.

Außerhalb der USA sollen am vergangenen Wochenende rund 45 Millionen Dollar eingespielt worden sein; international kommt der Film damit auf nunmehr 98 Millionen Dollar. Zählt man dann noch die US-Erlöse dazu, dann kommt man mittlerweile doch auf immerhin 150 Millionen Dollar Umsatz an den Kinokassen, nachdem der Auftakt doch recht schleppend verlief.

"Assassin's Creed - Der Film" hat damit zumindest sein Produktionsbudget von geschätzten 125 Millionen Dollar damit überflügelt.