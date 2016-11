Das nächste Assassin's Creed soll statt einer linearen Story auf die Handlungen der Spieler reagieren. Die offene Welt soll mehr an Bedeutung gewinnen, dafür aber die globale Story zurückgeschraubt werden.

Assassin's Creed Syndicate: Nachfolger lässt wohl bis 2017 auf sich warten.

Bis auf 2008 erschien von 2007 bis 2015 jedes Jahr ein neues Assassin's Creed. 2016 pausierte Ubisoft eine seiner wichtigsten Serien, um sie mit frischen Ideen wieder interessander zu machen. In einem Inteview mit dem französischen Lemonde.fr erklärte der Ubisoft-Mitarbeiter Serge Hascoët unter anderem, dass die Entwickler das bisherige Open-World-Konzept in seinen Grundzügen überdenken würde. Statt vorher festgelegter Routen würde sich die Story auf die Handlungen der Spieler anpassen und somit ein Stück weit individualisiert.

Im Interview nennt Hascoët ein Beispiel aus Assassin's Creed 2, wie es im nächsten Teil eben nicht mehr zugehen soll: Damals gab man den Spielern bestimmte Zeiträume vor, in denen sie in einer vorgegebenen Stadt Aufgaben erfüllen mussten. Am Ende hätten alle Spieler dasselbe Spielerlebnis gehabt, genau das wolle man im nächsten Teil anders gestalten.

Gleichzeitig wollen die Franzosen die Story-Anteile grundsätzlich verringern. Stattdessen setzt man den Fokus auf eine lebendige Welt, in denen dem Spieler individuelle Geschichten erzählt werden. Zudem soll das Konzept wesentlich mehr "einzigartige Interaktionen" bieten, wobei Hascoët hierfür keine konkreten Beispiele nennt.