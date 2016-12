Gerücht: Neuer Teil in 2017 auch für Switch

In diesem Jahr erschien bekanntermaßen kein neuer Teil von Ubisofts Erfolgsreihe Assassin's Creed. Das soll sich im kommenden Jahr jedoch wieder ändern.

Geleakter Menü-Screenshot bestätigte die vermeintliche Existenz von Assassin's Creed: Empire

Zwar ist bis zuletzt nicht offiziell bestätigt, dass tatsächlich im neuen Jahr 2017 wieder ein neues Assassin's Creed erscheint, Berichte mehren sich jedoch, dass dem so sein wird. So gibt es nun gleich zwei unterschiedliche Quellen, die von einer Veröffentlichung des neuen Teils - mutmaßlich mit einem Setting in Ägypten - im kommenden Jahr ausgehen.

Die Rede ist dabei einerseits vom YouTuber OBE1plays, der in einem Video Entsprechendes berichtet. Andererseits handelt es sich um die bekannte und für gewöhnlich zuverlässige sowie gut informierte Branchen-Insiderin Lara Kate Dale, die via Twitter den Bericht des YouTubers bestätigt.

Das neue Assassin's Creed, das laut früheren Gerüchten den Namen Assassin's Creed: Empire tragen könnte, wird zudem dann nicht nur für die bekannten Plattformen PC, PS4 und Xbox One umgesetzt, sondern soll vom ersten Verkaufstag an zeitgleich auch auf Nintendos neuer Plattform Switch angeboten werden. Über weitere Entwicklungen halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.