Ein Menü-Screenshot bestätigt die Existenz von Assassin's Creed Empire und verrät bereits etwas über den Aufbau des Spiels.

Ein neues Assassin's Creed könnte auch 2017 noch auf sich warten lassen, da Ubisoft erst die Qualität verbessern will, bevor es in die nächste Runde geht. Jetzt tauchte ein angeblicher Screenshot des Hauptmenüs von Assassin's Creed: Empire auf, bei dem es sich angeblich um den nächsten Teil der Erfolgsserie handeln soll. Erstellt wurde der Screenshot am 29. September 2016, das zeigt ein Eintrag am unteren rechten Bildschirmrand.

Angeblich spielt der nächste Teil in Ägypten, deswegen sind im Hintergrund auch Pyramiden zu sehen. Dinge wie das Crafting, das Inventar oder Fähigkeiten lassen sich demnach direkt über das Menü aufrufen, außerdem gibt es die Einträge "E-Store" und "Ubisoft Club". Möglicherweise können Mikrotransaktionen also direkt über das Menü ausgeführt werden.

Auf dem Screenshot erscheint der Name Peter Tran, der laut Jeuxvideo.com bei Ubisoft in Montreal arbeitet. Wer den Screenshot leakte, ist unbekannt.