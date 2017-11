Assassin's Creed: Origins ist ja derzeit in aller Munde und hat hervorragende Bewertungen eingeheimst. Ubisoft könnte sich neben dem aktuellen Teil aber auch noch einmal der Vergangenheit des Franchise gewidmet haben. Möglicherweise feiert ein Titel ein Comeback.

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft könnte womöglich die Veröffentlichung einer HD-Version von Assassin's Creed: Rogue vorbereiten. Darauf lässt nun ein Leak in Form von Produkteinträgen bei italienischen Händlern schließen.

Insgesamt sind es gleich drei unterschiedliche Händler, die alle einen Produkteintrag zu Assassin's Creed: Rogue HD online geschaltet haben. Sollten sich diese Spekulationen also bewahrheiten, dann feiert das ursprünglich in 2011 für Xbox 360 und PS3 veröffentlichte klassische Spiel der Reihe ein HD-Comeback auf den aktuellen Plattformen PS4 und Xbox One. Als Release-Termin wird Anfang 2018 in den Ring geworfen.

Der Titel thematisiert die Ereignisse, die zwischen den weiteren Serienablegern Black Flag und Unity angesiedelt sind. Eine solche HD-Neuauflage wäre im Grunde wenig überraschend wenn man den Erfolg bedenkt, den Ubisoft mit dem HD-Release der The Ezio Collection gefeiert hat. Wir halten euch auf dem Laufenden, sollte es eine offizielle Stellungnahme oder Ankündigung geben.