Assassin's Creed: Origins ist ein gigantisch großes Spiel randvoll mit großartigen Details. Diese zehn sind dir höchstwahrscheinlich entgangen. Oder wie viele davon sind dir aufgefallen?

Platz 10: Katzen streicheln

Hält sich Bayek in der Nähe von Katzen auf, fangen diese nach einer Weile an, ihm zu folgen. Wenn ihr dann kriecht, so streichelt Bayek die Katzen. Apropos „kriechen“: Wenn ihr in der Nähe von Feuer kriecht, dann wärmt Bayek seine Hände daran. Ist euch das schon aufgefallen?