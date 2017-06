Im Rahmen der E3 werden nach und nach weitere Infos zum kommenden Assassin's Creed: Origins publik. So wurde nun bestätigt, dass es auch einen zweiten spielbaren Charakter geben wird.

Director Ashraf Ismail hatte bereits auf der E3 in Los Angeles bestätigt, dass Assassin's Creed: Origins auf einen Multiplayer-Modus verzichten wird. Im gleichen Panel auf der US-Messe ergänzte er dann auch, dass es noch einen weiteren spielbaren Protagonisten geben wird, über den so bis dato noch nichts bekannt war.

In diesem Zusammenhang ist interessant, dass sich Ismail nicht dazu äußern wollte, ob es mit diesem zweiten Charakter beispielsweise auch spielbare Abschnitte in einer anderen Zeit, beispielsweise in der Moderne, geben wird. Solche Jetztzeitabschnitte könnten für das neue Spiel der Franchise also durchaus ein Thema werden, sonst hätte der Director diesen ja direkt eine Absage erteilen können.