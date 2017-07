Am 27. Oktober 2017 erscheint das neue Assassin's Creed: Origins und Ubisoft kehrt nach einem Jahr Abstinenz zur Actionreihe zurück. Dennoch formuliert man eher bescheidenere Verkaufserwartungen.

Am Rande der Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen hat Ubisoft in Person von CEO Yves Guillemot und CFO Alain Martinez eher zurückhaltendere Verkaufserwartungen an das neue Assassin's Creed: Origins formuliert. Das Spiel habe eine hervorragende E3 2017 hinter sich und viele positive Rückmeldungen von Spielern und Presse eingeheimst, die von der Qualität im ersten Augenblick beeindruckt gewesen seien.

Man gehe daher laut Martinez davon aus, dass sich Assassin's Creed: Origins besser verkaufe als Assassin's Creed: Syndicate. Gleichzeitig würden die eigenen Erwartungen aber hinter denen der weiteren Serienableger Assassin's Creed: Unity oder auch Assassin's Creed IV: Black Flag zurück bleiben. An die Verkaufserwartungen gehe man eher "konservativ" heran.

Dennoch sieht CEO Yves Guillemot in dem Titel auch "ein großes Verkaufspotential". Martinez ergänzte, dass dem Spiel auch die Verschiebung von Red Dead Redemption 2 helfen könnte.