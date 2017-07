Auf der E3 hat Ubisoft Assassin's Creed: Origins offiziell angekündigt. Nun gibt es frische Details zur offenen Spielwelt.

Schon im Vorfeld der Vorstellung auf der E3 war es ein offenes Geheimnis, dass Ubisoft an Assassin's Creed: Origins werkelt. Der in Ägypten angesiedelte neue Teil der Meuchel-Reihe wurde auf der wichtigen US-Messe dann auch angekündigt, konkrete Aussagen zur Spielwelt ließ sich das Unternehmen aber noch nicht entlocken - bis jetzt.

Das alte Ägypten soll im Spiel dabei durchaus in großem Stile abgebildet werden; das bestätigte Director Ashraf Ismail nun in einem Interview. Konkret sagte er: "Wen ich Origins mit den früheren Teilen in der Vergangenheit vergleiche, würde ich sagen, dass es mindestens doppelt so groß ist wie Havana aus Black Flag, mindestens ... auch wenn ich gegenwärtig keine genauen Zahlen kenne."

Die große offene Spielwelt soll also auch mit Assassin's Creed: Origins offenbar eines der wichtigsten Markenzeichen der Reihe bleiben. Der Release des Titels ist für den 27. Oktober auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC geplant.