Nach dem Discovery-Tour-Modus sowie New Game+ steht bei Ubisoft bereits der nächste DLC zum Erfolgstitel Assassin's Creed: Origins auf dem Plan. Dieser erscheint nun aber doch etwas später als zunächst geplant.

Ubisoft hat sich nun detaillierter zum kommenden DLC "Curse of the Pharaohs" zu Assassin's Creed: Origins geäußert, dabei aber auch eine traurige Nachricht überbringen müssen. Der Release wird nämlich später als bislang geplant erfolgen.

Eigentlich hätte der neue Zusatzinhalt ab dem 06. März 2018 erhältlich sein sollen, stattdessen müssen sich Spieler nun eine Woche länger gedulden. "Curse of the Pharaohs" erscheint nun nämlich am 13. März 2018.

In einem neu veröffentlichten Video gewährt man dafür tiefere Einblicke, was euch konkret erwarten wird. Mit Thebes inklusive der Karnak- und Luxor-Tempel gibt es große neue Orte, die ihr auskundschaften könnt. Auch das Tal der Könige rund um den Nil wird an Bord sein. Bayek begibt sich dort auf die Jagd nach Artefakten, die von Grabräubern gestohlen wurden. Dem Vernehmen nach sollen nämlich diese Diebstähle für die Untoten sein, die seither durch die Gegend ziehen und Bewohner töten.