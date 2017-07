Zum Start in das Wochenende hat Ubisoft noch einmal eine Ankündigung rund um Assassin's Creed: Origins getätigt. Dabei ging es weniger um das Videospiel selbst, sondern vielmehr um die begleitenden Produkte, die man veröffentlichen wird.

So hat der französische Entwickler und Publisher gleich mehrere Produkte im Rahmen eines Print-Line-ups zu Assassin's Creed: Origins angekündigt. Dazu zählen ein Roman, eine Comic-Miniserie, ein Artbook und ein offizieller Spiele-Guide. Alle diese Produkte sollen pünktlich zur Veröffentlichung des Spiels ebenfalls im Herbst dieses Jahres weltweit erscheinen und sollen es den Fans erlauben, noch tiefer in die Spielwelt einzutauchen.

Der angesprochene Roman trägt den Namen "Assassin's Creed: Origins - Desert Oath" und wird von Olivier Bowden in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam geschrieben. Es handelt sich um einen Vorläufer zu den Geschehnissen aus dem Spiel, der via Panini-Verlag erscheint. Dabei wird der junge Bayek gezeigt, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt und seine friedliche Heimatstadt Siwa verlässt, um nach Antworten zu suchen. Die Handlung folgt Bayeks Reise entlang des Nils und quer über ein Land in Aufruhr, während er den Gefahren und Mysterien des Pfads der Medjay entgegentritt.

Die Comic-Miniserie besteht aus vier offiziellen Comic-Ausgaben von Anne Toole, die via Titan Comics veröffentlicht werden. Dabei werden die ersten Jahre des Ordens der Assassinen erkunden, neue Gebiete durchquert und neue Charaktere sowie historische Figuren eingeführt.

Das Artbook heißt "The Art of Assassin's Creed: Origins" und erscheint via Titan Books. Dabei werdet ihr in das alte Ägypten versetzt, müsst Rätsel und vergessene Mythen erforschen und erfahrt mehr über die Charaktere, Gegner und Waffen des Spiels. Garniert ist das Ganze natürlich durch eine riesige Sammlung von Kunstwerken, Konzept-Skizzen, Stadtplänen, Charakterstudien, Gemälde, Kommentare der Künstler und mehr.

Der offizielle Guide ist zu guter letzt das Lösungsbuch von Prima Games, das auch einen allgemeinen Waffen- und Ausrüstungsratgeber, einen Walkthrough für die 100-prozentige Vervollständigung des Spiels, detailreiche Karten mit allen Orten, Sammlerstücken und Zielen und mehr bietet. Zudem erhalten Käufer einen exklusiven Zugang zum mobilfreundlichen E-Guide, der spezielle für den Second Screen optimiert wurde.

Weitere Infos zum Print-Line-up gibt es auf dieser Webseite. Assassin's Creed: Origina serscheint am 27. Oktober 2017 für Xbox One, PS4 und PC.