Beim kommenden Assassin's Creed: Origins möchte Ubisoft nach einjähriger Abstinenz von der Reihe nichts dem Zufall überlassen. Selbst in die Gestaltung der Grabmäler und Gewölbe des Spiels hat man ordentlich Zeit und Ressourcen investiert.

Nachdem es im Vorjahr kein neues Assassin's Creed gab, entführt euch Ubisoft in diesem Jahr in Assassin's Creed: Origins erstmals in das alte Ägypten. Die Erwartungen der Spieler sind entsprechend hoch und diesen will man bei den Entwicklern auf eine besondere Art und Weise gerecht werden.

Wie gewohnt spielen Grabmäler und Gewölbe im Action-Adventure eine wichtige Rolle, und diese sind zum Großteil nicht einfach nur frei erfunden. Stattdessen wurden viele dieser Spielareale realen Vorbildern nachempfunden. Damit sollen die ägyptischen Grabstätten so authentisch wie möglich dargestellt werden, wie Creative Director Ashraf Ismail betont.

"Wir haben durchaus einige Grabstätten im Spiel und diese reichen von klassischen Puzzles über Navigations-Puzzle bis hin zu navigativen Herausforderungen. Viele von diesen wurden sogar nach tatsächlichen realen Grabstätten gebaut, die wir erforscht und untersucht haben", so Ismail.

Man habe viel Zeit und Mühen in die Nachbildung dieser Bereich investiert. Dazu hat man die Stätten nicht nur besucht, sondern auch Bildmaterial und Forschungsarbeiten in den Bau miteinbezogen.