Gerüchte um Name + Setting des nächsten Teils

Nach einem Jahr Pause wurde im vergangenen Herbst ja Assassin's Creed: Origins veröffentlicht - und wusste zu überzeugen. Nun gibt es erste Gerüchte zum nächsten Teil der Meuchelreihe von Ubisoft.

Die Webseite PlayStation Universe hat unlängst ein Interview mit einem Animator geführt, der bei Technicolor tätig gewesen sein soll. Interessant dabei: Mit Technicolor soll Ubisoft im Hinblick auf Animationen zusammenarbeiten. Der ehemalige Mitarbeiter, der jedoch nicht direkt in ein neues Assassin's Creed involviert war, will aber dennoch einige Details preisgegegeben haben.

Schenkt man dieser Quelle Glauben, dann wird das neue Assassin's Creed unter dem Codenamen "Dynasty" entwickelt. Ob das Spiel dann tatsächlich auch als Assassin's Creed: Dynasty in die Läden kommen wird, ist aber fraglich. Schließlich war auch Assassin's Creed: Origins vor der offiziellen Ankündigung gemeinhim zunächst als Assassin's Creed: Empire bekannt.

Dieser mögliche Projektnamen allerdings lässt weitergehende Spekulationen zum Setting zu. Am wahrscheinlichsten wäre es demnach, wenn das Spiel in China angesiedelt wäre, jedoch lässt sich auch Japan - ebenfalls bekannt für große Dynastien - nicht gänzlich als potentieller Spielort ausschließen. Nach Ägypten im letzten Teil dürfte Ubisoft aber wieder weiter ziehen und ein frisches Setting präsentieren.

Sollte sich das China-Gerücht bewahrheiten, dann könnten wir es künftig mit Shao Jun zu tun bekommen; der Charakter ist bereits aus Assassin's Creed Chronicles: China aus dem Jahr 2015 bekannt. Und wenn dem so wäre, dann würde sich womöglich auch bewahrheiten, dass es sich bei der Chronicles-Reihe womöglich um einen Testballon für zukünftige Settings für Hauptspiele des Franchise gehandelt hat. Folgen dann also auch Spiele in Indien oder Russland?

Fragen über Fragen, doch bislang handelt es sich bei all dem wie gesagt nur um Spekulation. Bis Ubisoft ein neues Assassin's Creed auch offiziell ankündigt, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch jedenfalls auf dem Laufenden.