Wie das heutzutage üblich ist, wird Ubisoft auch dem Blockbuster Assassin's Creed: Origins am kommenden Freitag ein Day-One-Update spendiert. Wir verraten euch, was drin steckt und welche Größe der Patch besitzt.

Pünktlich zum Release des Actionspiels wird der französische Entwickler einen substantiellen Day-One-Patch für Assassin's Creed: Origins zur Verfügung stellen. Je nach Plattform müsst ihr dabei noch einmal zwischen 1,2 GB und 1,4 GB an Daten durch die Internetleitung jagen.

Was ihr dafür bekommt? Im Großen und Ganzen nimmt das Update noch einmal einige Tweaks in Sachen Balancing vor. Zudem wird die generelle Spielperformance sowie auch die Stabilität verbessert. Weitere Optimierungen betreffen die Steuerung des Fotomodus, der dadurch komfortabler zu bedienen sein soll.

Käufer der digitalen Spielversion werden beim Download das Day-One-Update direkt gleich mit herunterladen. Wer die Disc-Version erwirbt, der wird im Rahmen der Installation zum Download aufgefordert. Ein weiteres Update soll dann Anfang November erscheinen, wobei zu den großen Features dann 4K- und Dolby-Atmos-Support auf der Xbox One X zählen werden. Alle Plattformen bekommen zudem HDR spendiert.

Anlässlich des Release von Assassin's Creed: Origins am Freitag zeigt Ubisoft nun den Launch-Trailer "Legend of the Assassin".