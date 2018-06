Noch vor der offiziellen Vorstellung von Assassin's Creed: Odyssey im Rahmen von Ubisofts E3-Pressekonferenz ist nun erstes Bildmaterial zum Titel im Netz aufgetaucht.

Weiterer Leak: Release-Datum bekannt! (11.06.2018 - 19:46 Uhr)

In rund zwei Stunden findet die E3-Pressekonferenz von Ubisoft statt, doch eine weitere Ankündigung wurde nun erneut vorab geleakt. Nachdem bereits erste Screenshots von Assassin's Creed: Odyssey vorzeitig ins Netz gelangten, steht nun auch der Release-Termin vor der Bekanntgabe schon fest.

So machte eine Videodokumentation nun frühzeitig via Unilad Gaming auf Facebook und YouTube die Runde. Demnach erscheint das im antiken Griechenland angesiedelte neue Assassinen-Abenteuer ab dem 05.10.2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Das Video offenbarte noch einige weitere Details: Ihr werdet aus vorgefertigten männlichen und weiblichen Charakteren wählen können, namentlich Kassandra und Alexios. Beide haben anschließend die gleiche Story und beide Charaktere haben Verbindungen zur "ersten Zivilisation". Details dazu müsst ihr im Spielverlauf aber erst noch selbst herausfinden.

Auch ein erster Blick auf die neue Karte wird offenbar, die etwas größer auszufallen scheint als in Assassin's Creed: Origins. Diese deckt mehrere Regionen in Griechenland ab. Und noch etwas steht fest: Es wird eine größere Betonung von Bootskämpfen geben, sprich: Euch verschlägt es wieder häufiger auf die hohe See!

Vor E3: 17 erste Screenshots geleakt! (10.06.2018 - 16:13 Uhr)

Ubisoft wird morgen Abend um 22:00 Uhr im Rahmen der eigenen E3-Pressekonferenz das neue Assassin's Creed: Odyssey ausführlich vorstellen. Vorab sind im Netz nun 17 erste Screenshots aus dem Actiontitel aufgetaucht, die ihr euch in der nachfolgenden Galerie ansehen könnt.