Nach dem Erfolg von Assassin's Creed: Origins warten Fans der Actionreihe von Ubisoft auf die Ankündigung des nächsten Teils. Die Spekulationen um den Namen und das Setting des Spiels haben sich nun weiter verdichtet.

Das ging flott: Ubisoft hat auf den Leak reagiert und Assassin's Creed: Odyssey nun hochoffiziell bestätigt. Details über die Bestätigung des Namens gibt es aber noch nicht. Diesbezüglich verweist man auf die nahende E3 2018 in Los Angeles, wo man Mitte Juni wieder eine Pressekonferenz abhlaten wird. Der entsprechende Tweet mit dem 5-sekündigem Teaser-Clip legt aber auch das griechische Setting nahe.

See you at E3! pic.twitter.com/03NTPhCkCf