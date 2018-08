Auf der gamescom ließ sich auch das neue Assassin's Creed: Odyssey anzocken. Dabei wurde nun auch bekannt, wie groß die Spielwelt im Vergleich zum Vorgänger ausfallen wird.

Die englischsprachigen Kollegen von powerpyx.com haben sich auf der gamescom die Arbeit gemacht, die Weltkarte des neuen Assassin's Creed: Odyssey anzuschauen und auszuwerten. Herausgekommen sind dabei auch Auswertungen, wie groß die Spielwelt im Vergleich zum Vorgänger Assassin's Creed: Origins ausfällt.

Die Antwort darauf ist prinzipiell recht einfach: ziemlich groß! Demnach wird die Karte von Assassin's Creed: Odyssey rund 130 Quadratkilometer umfassen, womit sie satte 62 Prozent größer ist als die stattliche Karte von Assassin's Creed: Origins, die 80 Quadratkilometer zählte.

Allerdings muss man in diesem Zusammenhang auch anmerken, dass in Odyssey viele Bereich der Karte auch von Wasser bedeckt und nicht auf dem Landweg zugänglich sind. Das wiederum hat aber auch einen Grund, denn Schifffahrt und Seeschlachten haben in Odyssey eine große Rolle. Ihr bekommt ein Schiff an die Hand, das ihr im Spielverlauf auch aufpimpen könnt, um mit diesem Seeschlachten siegreich zu gestalten.

Dadurch, dass es soviele Wassergebiete gibt, ist die reine Landmasse aber auch kleiner als die in Origins. Im Folgenden noch ein Überblick über alle Gebiete, die es in Odyssey geben wird:

Makedonia

Malis

Phokis

Lokris

Boeotia

Megaris

Attika

Korinthia

Achaia

Elis

Arkadia

Argolis

Messenia

Lakonia

Kythera Island

Thera

Messara

Pephka

Anaphi

Nisyros

Kos

Melos

Hydrea

Paros

Naxos

Mykonos

Delos

Seriphos

Keos

Samos

Andros

Chios

Lesbos

Lemnos

Skyros

Euboea

Kephallonia

Assassin's Creed: Odyssey erscheint am 05. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.