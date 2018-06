So könnt ihr noch tiefer in die griechische Antike eintauchen

Ubisoft hat auf der E3 das neue Assassin's Creed: Odyssey angekündigt. Heute bestätigte man nun weitere Wege, um noch weiter in das goldene Zeitalter des antiken Griechenlands einzutauchen.

Begleitend zur Veröffentlichung des neuen Assassin's Creed: Odyssey am 05.10.2018 für PC, PS4 und Xbox One wird es seitens Ubisoft noch diverse Begleitprodukte geben. Unter anderem sind ein Roman, ein Artbook und ein offizieller Spieleratgebger eingeplant; der Verkauf soll jeweils im Herbst beginnen. Durch die Bücher sollt ihr indes noch tiefer in die Spielwelt eintauchen dürfen.

Die Romane zum Spiel erzählen aus Sicht von Kassandra die Hauptgeschichte des Spiels. Kassandra, eine Nachfahrin von Leonidas, wird im Tumult des Peloponnesischen Krieges gefangen genommen. Aufgrund der Prophezeiung eines Orakels wurde sie von ihrer Familie für tot geglaubt. Doch sie entkam aus Sparta. 17 Jahre später, jetzt eine Söldnerin in Kephallonia, sorgt eine unerwartete Wendung der Ereignisse dafür, dass sie auf einer Odyssee durch das kriegszerrüttete Griechenland segelt, um ihre Familie wieder zusammen zu bringen und diejenigen zu konfrontieren, die sie auseinander gerissen haben. Der Autor Gordon Doherty ist ein schottischer Historienschriftsteller, der zuvor die "Legionary"-Reihe sowie die "Strategos"-Trilogie geschrieben hat.

Das Artbook nimmt euch mit auf eine Reise in das Goldene Zeitalter und lässt euch die Welt von Assassin's Creed: Odyssey weiter erkunden. Unter anderem erfahrt ihr dabei mehr über Kassandra und Alexios, ihre Rüstungen, ihre Stile und die Waffen, die sie einsetzen. Konzeptskizzen, Texturstudien, Figurkonzepte und vollständig gerenderte Werke werden von aufschlussreichen Kommentaren und Notizen der Künstler und Entwickler begleitet.

Der offizielle Collector's Edition Guide ist hingegen der offizielle Spieleratgeber und dient als Nachschlagewerk für engagierte Gamer unter euch. Enthalten sind ein Poster der Karte, eine spezielle Nachricht an die Fans, ein allgemeiner Ratgeber zu den Waffen und Ausrüstungsgegenständen und eine Komplettlösung. Diese beinhaltet detaillierte Karten mit allen Orten, Sammelobjekten und markierten Zielen.